Jueves 05 de Marzo, Neuquén, Argentina
PROYECTO UNIVERSITARIO

Un asistente virtual argentino ayuda a combatir la ludopatía en adolescentes

Un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de San Luis lanzó un asistente virtual de funcionamiento similar al de ChatGPT para luchar contra la adicción al juego
 

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 12:48
"Escuchar y contener”, el objetivo del proyecto.

Un asistente virtual que funciona de manera similar al ChatGPT fue creado por investigadores de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para “escuchar y contener” a quienes tienen adicción al juego, según lo explicó la doctora en psicología Eliana González, una de las impulsoras del proyecto.

Denominado por sus creadores como NoVa+, se trata de un asistente virtual que ayuda a prevenir la ludopatía y las apuestas online en adolescentes y adultos, explicó González en diálogo con Radio Colonia AM 550.

“Es un asistente virtual que hoy tiene un sitio público al cual cualquiera puede acceder”, explicó la investigadora, y dijo que “en principio está dirigido a población adolescente. Pero un adulto, un padre o un educador también puede acceder y encontrar información allí”.

Equipo de investigadores de la Universidad Nacional de San Luis creadores del asistente virtual NoVa+.

El proyecto fue desarrollado por investigadores de Psicología e Ingenería Informática de la UNSL, y se trata de un sistema de chat que brinda contención e información a los usuarios, que participan de manera anónima y gratuita.

NoVa+ proporciona líneas de emergencia nacionales y de todas las provincias para quienes lo consideren necesario, y ofrece consejos para que el juego se ejerza de manera responsable. 

“Cualquiera puede acceder y va a encontrar información muy actual y científicamente validada, que apunta a generar una concientización, un uso responsable y sobre todo un cuidado de la salud mental”, aseveró González.

