Un asistente virtual que funciona de manera similar al ChatGPT fue creado por investigadores de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para “escuchar y contener” a quienes tienen adicción al juego, según lo explicó la doctora en psicología Eliana González, una de las impulsoras del proyecto.

Denominado por sus creadores como NoVa+, se trata de un asistente virtual que ayuda a prevenir la ludopatía y las apuestas online en adolescentes y adultos, explicó González en diálogo con Radio Colonia AM 550.

“Es un asistente virtual que hoy tiene un sitio público al cual cualquiera puede acceder”, explicó la investigadora, y dijo que “en principio está dirigido a población adolescente. Pero un adulto, un padre o un educador también puede acceder y encontrar información allí”.

Equipo de investigadores de la Universidad Nacional de San Luis creadores del asistente virtual NoVa+.

El proyecto fue desarrollado por investigadores de Psicología e Ingenería Informática de la UNSL, y se trata de un sistema de chat que brinda contención e información a los usuarios, que participan de manera anónima y gratuita.

NoVa+ proporciona líneas de emergencia nacionales y de todas las provincias para quienes lo consideren necesario, y ofrece consejos para que el juego se ejerza de manera responsable.

“Cualquiera puede acceder y va a encontrar información muy actual y científicamente validada, que apunta a generar una concientización, un uso responsable y sobre todo un cuidado de la salud mental”, aseveró González.