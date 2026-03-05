El Ministerio de Seguridad y operadoras de Vaca Muerta trabajan para fortalecer la protección industrial

El Ministerio de Seguridad de Neuquén mantuvo una reunión de trabajo con empresas que operan en el área de Vaca Muerta con el objetivo de fortalecer la seguridad industrial y consolidar un esquema de articulación público-privada.



En representación de la cartera participaron el secretario de Seguridad, Pablo Conforte, y el director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli, junto con autoridades de la Policía del Neuquén.



Durante el encuentro se avanzó en la conformación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio, la Policía y el sector hidrocarburífero, orientada a optimizar la prevención y el control en zonas operativas.

Entre los principales ejes se abordó la implementación y articulación de sistemas de videoseguridad, el intercambio de información para la detección temprana de riesgos, la regulación y supervisión de las empresas de seguridad privada que prestan servicios en yacimientos, el diseño de protocolos conjuntos de actuación ante contingencias y el fortalecimiento de la presencia policial estratégica en áreas de alto tránsito productivo.



Participaron representantes de Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Oleoductos del Valle (Oldelval), Pecom, Sacde, Total Energies, Mega, Tenaris, Clear Petroleum, Manpetrol, Chevron y Pampa Energía.



Conforte, indicó que “la seguridad es una condición indispensable para el desarrollo productivo. Nuestro objetivo es anticiparnos a los riesgos y trabajar de manera coordinada con el sector privado para garantizar entornos seguros, tanto para los trabajadores como para las comunidades cercanas”.



Por su parte, Capozzoli señaló: “Estamos fortaleciendo la articulación operativa entre las empresas y la Policía para mejorar los sistemas de prevención, supervisar la seguridad privada y optimizar el uso de tecnología como la videovigilancia en zonas estratégicas”.



Desde el Ministerio remarcaron que este esquema de cooperación permanente permite acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera con planificación, control y una estrategia integral de seguridad, acorde a la magnitud que representa Vaca Muerta para la Provincia.



