Luego de varios días de idas y vueltas, Santino Andino está cerca de ser el cuarto refuerzo de River. Así lo confirmó Jorge Mansur, el presidente de Godoy Cruz, quien dijo que hay acuerdo entre ambos clubes para que el extremo de 20 años se sume al Millonario luego de que el Tomba rechazara una nueva oferta del Panathinaikos griego.

En diálogo con TyC Sports, Mansur explicó que la propuesta del club griego no cumplió con lo esperado por el elenco mendocino y afirmó que prefieren negociar con el club de Núñez: “Llegamos a un acuerdo con River. A Godoy Cruz le conviene quedar como socio de River ante una futura venta”, dijo el mandamás tombino. La última oferta del Panathinaikos fue de 7 millones de dólares por el 50% del pase, pero fue rechazada por Godoy Cruz.

Además, el presidente del Tomba criticó a la representación del futbolista, la agencia Roc Nation Sports Brazil: "A los chicos a veces les prometen cosas que no son ciertas, y esos factores externos complican todo", en referencia a la promesa hacia el jugador de un salto a Europa que comprometió su pase a River. Por último, Mansur negó que Andino haya manifestado su preferencia por quedarse en Mendoza luego del descenso de Godoy Cruz, aclarando que el futbolista solo consideraría permanecer en la Primera Nacional si no se concreta su transferencia al Millonario.