Inscripciones abiertas hasta el 9 de marzo en Rakizuam, Neuquén

La Secretaría de Deportes informó que hasta el lunes 9 de marzo se encuentran abiertas las inscripciones para las actividades 2026 en el Centro Recreativo Rakizuam, ubicado en 1° de Enero 6600 de la ciudad de Neuquén.

La propuesta incluye una amplia variedad de disciplinas destinadas a niños, niñas, jóvenes, personas adultas y adultos mayores, con el objetivo de promover la actividad física, la inclusión y el deporte social en la comunidad.

“La apertura de las escuelas deportivas en el Rakizuam es una oportunidad para que más familias neuquinas accedan a propuestas gratuitas y de calidad. Nuestro objetivo es que cada chico, cada joven y cada persona adulta encuentre en el deporte un espacio de crecimiento y encuentro”, expresó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

Entre las actividades disponibles se encuentran fútbol, vóley (niveles inicial, intermedio y avanzado), básquet, handball, newcom (+50), tenis inicial, multideportes, Educación Física Infantil (EFI), funcional, circo social, kick boxing, taekwondo, zumba y fit box, con días y horarios distribuidos de lunes a viernes.

“Seguimos fortaleciendo el deporte comunitario como política pública, generando espacios de formación y contención en cada barrio, que es el principal pedido del gobernador Rolando Figueroa. El Rakizuam cumple un rol fundamental en este sentido”, destacó Villone.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Centro Recreativo, de 9 a 19 horas hasta el lunes 9 de marzo. Como requisitos se solicita fotocopia del DNI y certificado médico actualizado.

Con motivo del inicio de la temporada, Villone mantuvo una reunión de trabajo con todos los profesores del Centro Recreativo Rakizuam. El objetivo fue coordinar lineamientos, fortalecer la planificación anual y acompañar el desarrollo de cada una de las disciplinas.

“Trabajamos junto a nuestros equipos docentes para garantizar propuestas organizadas, inclusivas y con continuidad durante todo el año. Queremos que el deporte sea una herramienta de integración y desarrollo para toda la comunidad”, concluyó.

Desde el área destacaron que el Rakizuam cumple un rol fundamental como espacio de encuentro y formación, consolidando el acceso al deporte y la recreación en la capital neuquina.