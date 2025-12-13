Por intervención judicial, la obra social Swiss Medical debió revertir la baja de cobertura y volver a garantizar la atención médica integral de Alison Calfunao, la joven neuquina que atraviesa un delicado estado de salud tras haber sufrido gravísimas complicaciones luego de una cirugía realizada el 9 de junio pasado.

Según confirmó Alison a Los sábados son de la AM que se emite por AM550, durante la tarde del viernes se destrabó la situación y finalmente se autorizaron la compra de los medicamentos esenciales para su tratamiento, así como los pasajes aéreos que le permitirán regresar a la ciudad de Neuquén, luego de permanecer más de quince días en Buenos Aires para realizar controles médicos.

“Fue todo rapidito durante la tarde. Gracias a Dios se dieron las cosas, pero se tuvieron que hacer las cosas legales”, expresó la joven, al confirmar que la resolución llegó tras recurrir a la Justicia.

Alison permanece en Buenos Aires desde el 1° de diciembre para realizar controles vinculados a su trasplante de corazón y a la prótesis que utiliza tras la amputación de su pierna derecha. Su cuadro clínico exige un tratamiento estricto, continuo y de alta complejidad. Sin embargo, denunció que al arribar a la capital del país se encontró con la sorpresiva baja de la cobertura por parte de la prepaga, lo que le impedía acceder a la medicación vital que necesita para vivir.

La joven explicó que la interrupción del servicio se produjo pese a que su pareja había cambiado de empleo y que, según la normativa vigente, la obra social está obligada a mantener la cobertura durante un período de transición de tres meses. La situación generó una fuerte preocupación y un amplio repudio público, ya que Alison depende de manera permanente de la medicación y de los controles médicos.

“Cuando llegue a Neuquén me voy a acercar a Swiss Medical para asegurarme de que no vuelva a pasar esto, porque yo dependo de la medicación y no puedo estar dando vueltas, peleando e ir y venir. Eso no me hace bien”, manifestó.

Asimismo, agradeció la difusión del caso y el acompañamiento recibido. “Quiero agradecer a AM550 por darme un espacio para contar lo que estaba pasando y a toda la gente que se preocupa. Esto se viralizó y ayudó mucho para que se resuelva”, señaló.

Continúa el pedido de justicia

Más allá de la restitución de la cobertura médica, Alison continúa reclamando justicia por lo ocurrido durante la intervención quirúrgica que derivó en dos paros cardiorrespiratorios, un trasplante de corazón y la amputación de su pierna derecha. A través de sus redes sociales, reiteró su pedido para que el caso no quede impune.

“Pido justicia. Que el señor juez me escuche. No estoy bien, entera. Tengo un corazón que me da vida. Voy a pelear hasta lo último. Que no se olvide mi caso”, expresó. La joven sostiene que quienes considera responsables continúan con su vida con normalidad, mientras ella enfrenta diariamente las secuelas físicas y emocionales de un hecho que estuvo a punto de costarle la vida.