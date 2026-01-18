En el Stade Prince Moulay Abdallah, se definirá al nuevo campeón de la Copa de África; desde las 16hs, el local Marruecos se enfrentará contra Senegal, ganador en el 2021. Los dos mejores seleccionados del continente en el ranking FIFA se verán las caras en un atractivo cotejo.

El presente y el futuro del fútbol africano se verán las caras, no solo en la previa del mundial de este año, sino pensando en la gran cita del 2030, donde Marruecos será coanfitrión, mostrando el gran crecimiento en infraestructura.

Ante esto, y sumando el cartel de candidato, el seleccionado marroquí que dirige Walid Regragui está ante la gran chance de volver a gritar campeón del continente luego de 50 años. Impulsado por su gente, y con una campaña casi perfecta, los locales están ante una gran chance de confirmar su gran crecimiento en los últimos años.

Marruecos es el local y candidato a la corona

Para el equipo local, se destacan nombres de peso como Brahim Díaz, el defensor del PSG Achraf Hakimi, y la gran actuación de su arquero Yassine Bounou. En el camino se impuso a Tanzania (1-0), Camerún (2-0) y Nigeria (0-0, 4-2 p.p.).

Por otro lado está Senegal, con buenos argumentos para retener el título: solidez defensiva y grandes nombres en la ofensiva. Sadio Mané es el abanderado de un equipo que buscará dar el gran golpe. El elenco de Aliou Cissé dejó en el camino a Sudán (3-1) en los cuartos de final, a Malí (1-0) en los cuartos de final y a Egipto (1-0).

Al atractivo del duelo se le suma las polémicas de la previa, ya que la Federación Senegalesa denunció malos tratos en la logística, seguridad, alojamiento y entrenamientos, además de la disposición de entradas.

Senegal la ganó en el 2021 y busca repetir

Ambos seleccionados buscan su segundo título continental. Marruecos ganó el suyo en 1976, mientras que Senegal festejó por primera vez en el 2021.

Probables Formaciones

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui, Adam Masina; Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli, Ayoub El Kaabi. DT: Walid Regragui.

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Moussa Diouf, Moussa Niakhaté, Mikayil Sarr; Pape Gueye, Lamine Camara, Idrissa Gueye; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Ndiaye. DT: Pape Thiaw.

Datos del partido

Hora: 16.00 (Argentina)

Estadio: Stade Prince Moulay Abdallah (Rabat)

Capacidad: 60.000 espectadores