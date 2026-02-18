El encuentro de ida de los playoffs de la Champions League entre Benfica y Real Madrid terminó empañado por la denuncia de racismo de Vinícius Júnior contra Gianluca Prestianni. El atacante del Merengue acusó directamente al argentino de proferir un insulto racista. A pesar de que durante el partido no pudieron constatarse pruebas de ello, la UEFA decidió abrir una investigación oficial y designó a un Inspector de Ética y Disciplina para analizar los presuntos comportamientos discriminatorios del surgido en Vélez.

Durante el partido y luego del airado reclamo de Vinícius, el árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo antirracismo y detuvo el juego por diez minutos, pero la luego de la revisión de las imágenes no se pudo confirmar la agresión ya que Prestianni se cubrió la boca con la camiseta.

La denuncia del atacante brasileño contó con el respaldo de Kylian Mbappé, quien afirmó haber escuchado a Prestianni llamarlo "mono" hasta cinco veces durante el encuentro y así lo confirmó en la conferencia de prensa posterior al partido. Más adelante, Vini se expresó en redes sociales: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son“, y añadió: “Cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario“.

El descargo de Prestianni

Por su parte, el volante del Benfica negó las acusaciones en su cuenta de Instagram. "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid". Horas más tarde debió cerrar los comentarios de sus redes sociales debido a la cantidad de agresiones que recibió tras el episodio.