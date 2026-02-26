Buscando sostener su levantada luego de un mal arranque, Racing recibe al líder Independiente Rivadavia por la fecha 7 del Torneo Apertura. La Academia acumula tres partidos sin derrotas y se medirá ante la Lepra mendocina, puntero de la Zona B, que buscará seguir su gran racha para sostenerse en la cima. El encuentro es televisado por ESPN Premium. Por ahora, es victoria 1-0 de Independiente Rivadavia. En el conjunto local se fue expulsado Matko Miljevic.

El gol de Fernández para la Lepra

A los 8 minutos del complemento, un contragolpe letal le entregó la ventaja a Independiente Rivadavia. Luego de un córner en contra, Sebastián Villa recibió y habilitó de primera a Gonzalo Ríos, que esperó el momento justo y habilitó a Matías Fernández, que definió de zurda por abajo ante la salida de Facundo Cambeses, estableciendo la ventaja mendocina.

Miljevic, expulsado a la media hora

En la primera de las complicaciones que tuvo la tarde para Racing, el volante de dejó a su equipo con diez a los 30 minutos de partido. Ya amonestado, Miljevic llegó tarde a la disputa con José Florentín y terminó haciendo una falta que le costó que el árbitro Darío Herrera le mostrara la segunda tarjeta amarilla.

Maravilla dejó la cancha por lesión

Minutos después de la expulsión de Miljevic, llegó otra mala noticia. Adrián Martínez, que había llegado al partido con lo justo desde lo físico, se tuvo que retirar por lesión a pocos minutos del descanso. En un intento de presión sobre Juan Manuel Elordi, el '9' pisó mal con la pierna izquierda y el tobillo se le fue hacia afuera. Maravilla fue retirado por el carrito y reemplazado por Tomás Conechny.

Los 100 de Maravilla

Previo al partido, la Academia homenajeó a Martínez por alcanzar los 100 partidos disputados con el club. Junto a toda su familia y ovacionado por el público en el Cilindro, el '9' recibió una camiseta enmarcada a manera de reconocimiento por alcanzar esta nueva marca.

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.

Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Darío Herrera.

La previa

Tras dejar atrás un inicio de campeonato con tres derrotas seguidas, los de Gustavo Costas pretenden bajar a uno de los equipos más en forma del campeonato y meterse en puestos de playoffs de la Zona B. Con la baja confirmada de Marcos Rojo por un nuevo desgarro, el DT tendrá la modificación obligada con el ingreso de Franco Pardo en la zaga. Por otra parte, persisten dos dudas en el once: Matías Zaracho y Adrián Fernández podrían reemplazar a Baltasar Rodríguez y Tomás Conechny respectivamente.

Por el lado de Independiente Rivadavia, es el equipo que más victorias cosechó en las dos zonas del Torneo Apertura con cinco y viene de un agónico triunfo ante Independiente por 3-2. El objetivo será mantener su buen momento y al menos sumar para volver a la cima en soledad, ya que el martes fue alcanzado por Belgrano (curiosamente, el único que pudo vencerlo en lo que va del campeonato). Alfredo Berti mantendría a los mismos once que vencieron al Rojo en el Bautista Gargantini.