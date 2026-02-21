El impensado regreso de Marco Ruben a Rosario Central, ya tiene un detalle simbólico confirmado. El máximo goleador de la historia del club usará la camiseta número 29. El dorsal ya luce en las instalaciones del Canalla y marca el inicio formal de un nuevo —y aparentemente último— capítulo para el ídolo, que vuelve a ponerse los botines a los 39 años.

La elección del número no es menor. La camiseta 9 seguirá perteneciendo a Alejo Véliz, quien es hoy el centrodelantero titular del equipo, mientras que Ruben será una alternativa de peso en un plantel que no logró cerrar la llegada de otro atacante en este mercado de pases. La salida de Franco Frías a Cobresal le abrió un cupo extra a Central y terminó de allanar el camino para el retorno del goleador.

“No es una vuelta, nunca me fui”, dijo Ruben en el video con el que el club anunció oficialmente su regreso. Tras más de un año de inactividad, el delantero se pondrá la semana entrante a disposición de Jorge Almirón, mientras crece la expectativa entre los hinchas por verlo nuevamente en cancha, con un objetivo que ilusiona: estar disponible para el clásico ante Newell’s, pautado para el 1° de marzo.

El video donde el goleador anuncia su vuelta

No es la primera vez que Marco vuelve del retiro. Ya lo había hecho de manera parcial en 2020, en plena pandemia, y luego en 2024, cuando la promesa de compartir equipo con Ángel Di María lo sedujo para regresar. Aquella vez, el Fideo continuó un semestre más en Benfica y el goleador terminó colgando otra vez los botines, con la espina de no haber coincidido en cancha.

Ahora, el contexto es distinto. La presencia de Di María y la posibilidad de disputar juntos la Copa Libertadores fueron determinantes para convencerlo. Una competencia que Ruben conoce bien: en la edición 2006 marcó tres goles en seis partidos y, diez años después, ya como capitán y emblema, anotó ocho tantos en ocho encuentros, antes de caer en cuartos de final ante Atlético Nacional.

Con 106 goles en 283 partidos y la Copa Argentina 2018 como título destacado, Marco Ruben vuelve a Central para escribir una última página de su historia. Esta vez con la 29 en la espalda, la ilusión intacta y el deseo de que el final sea dentro de la cancha, donde construyó su leyenda.