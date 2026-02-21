El presente de Moria Casán en la pantalla de El Trece atraviesa un momento de alto impacto. Con su impronta frontal y su lengua afilada, la diva logró instalar su programa matutino como uno de los más comentados de la franja. Cada emisión deja títulos fuertes y frases que rápidamente se viralizan en redes sociales.

En tiempos donde el rating ya no es el de otras décadas, Moria Casán consiguió algo que pocos logran: que cada intervención suya se transforme en noticia. Su experiencia, su manejo del espectáculo y su capacidad para decir lo que piensa sin rodeos la mantienen en el centro de la escena mediática.

Esta vez, el foco estuvo puesto en Maxi López, quien habría pasado por el consultorio para realizarse un retoque estético. El comentario surgió en medio de una charla distendida en el estudio, pero fiel a su estilo, la One no dejó pasar el detalle que llamó su atención.

La situación se dio luego de que Fernanda Callejón revelara al aire que Maxi López, Wanda Nara, Martín Migueles y Guido Icardi coincidieron en el cumpleaños de Benedicto López. El dato encendió el debate en el piso y derivó en una observación inesperada.

Sin vueltas, Moria Casán lanzó su picante apreciación: “Se puso dientes nuevos, no le cierra bien la boca. Le cambió toda la dentadura”. La frase generó risas en el estudio y rápidamente comenzó a circular en redes, donde los usuarios comentaron el supuesto cambio del exfutbolista.

Lejos de frenar, la conductora agregó con ironía: “Lo veo raro, pero lo veo poco”. Con ese remate dejó en claro que, más allá de la crítica estética, su comentario tenía una cuota de humor y picardía, marca registrada de su estilo televisivo.

El nombre de Maxi López volvió así a ocupar titulares, no solo por su vínculo con Wanda Nara o su historia mediática, sino también por este posible retoque dental que fue puesto bajo la lupa pública. En el universo del espectáculo, cada detalle suma y se convierte en tema de conversación.

Una vez más, Moria Casán demostró que su palabra tiene peso propio. Con una simple observación logró instalar el tema del día y reafirmar por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo argentino.