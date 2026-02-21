El final de MasterChef Celebrity dejó mucho más que un ganador. La celebración posterior reunió a varias figuras del ciclo en un bar porteño, donde la protagonista indiscutida fue Evangelina Anderson. La modelo asistió al festejo y terminó acaparando todas las miradas por su cercanía con Ian Lucas, con quien vivió un intenso romance durante el reality.

Las fotos que difundió Paparazzi mostraron a Evangelina Anderson e Ian Lucas muy juntos, entre abrazos, risas y gestos de complicidad. Lejos de esquivar las cámaras, ambos se dejaron ver relajados y sonrientes. La química fue evidente y el clima de la noche pareció borrar cualquier rastro de distanciamiento.

La historia entre Evangelina Anderson e Ian Lucas nació frente a las hornallas de MasterChef Celebrity, donde la convivencia y los desafíos gastronómicos los acercaron. En más de una oportunidad, ella había destacado la conexión que sentían. “Con él me sentí muy acompañada”, deslizó en su momento, dejando en claro que el vínculo traspasaba lo televisivo.

Sin embargo, tras el furor inicial, la relación se terminó de manera abrupta. Aunque ninguno de los dos dio detalles profundos, circularon versiones sobre diferencias en los tiempos y prioridades. “A veces no todo se da como uno quiere”, habría comentado Ian en su entorno, alimentando las especulaciones sobre el final inesperado.

Por eso, el reciente reencuentro sorprendió. Durante el brindis de cierre del programa, Evangelina Anderson e Ian Lucas compartieron charlas al oído y sonrisas constantes. No hubo señales de tensión ni distancia incómoda; al contrario, se mostraron en total sintonía, disfrutando del momento y del cariño del público.

El evento funcionó como despedida simbólica de una edición intensa de MasterChef Celebrity, que marcó a cada participante. En ese contexto, la modelo y el joven influencer eligieron mostrarse distendidos. “Está todo bien”, aseguraron ante la prensa, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y las redes sociales estallaron con teorías sobre una posible reconciliación. Mientras algunos hablan de una segunda oportunidad, otros creen que simplemente lograron recomponer el vínculo desde otro lugar, más maduro y sin presiones.

Por ahora, ni Evangelina Anderson ni Ian Lucas confirmaron si hay regreso amoroso. Lo concreto es que su noche de abrazos tras MasterChef Celebrity volvió a ponerlos en el centro de la escena y demostró que, cuando se trata de ellos, la historia todavía tiene capítulos por escribir.