El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, junto a NeuquenTur, organizó un concierto abierto a la comunidad en el Torreón de Chos Malal, uno de los espacios patrimoniales más representativos del norte de la provincia del Neuquén.

La actividad convocó a vecinos y visitantes, quienes asistieron con reposeras y lonas para disfrutar de la propuesta en un entorno natural e histórico. El espectáculo tuvo una duración aproximada de 40 minutos y formó parte de la agenda provincial de eventos culturales y turísticos.

El evento contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; la presidenta de la Fundación BPN, Marlene Velásquez; el presidente de NeuquenTur, Gustavo Capiet; el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín; el presidente de la comisión de fomento de Varvarco-Invernada Vieja, Ulises Herrera; y Nicolás Fernández Arroyo, responsable de Relaciones Institucionales de Pan American Energy.

Repertorio de jazz, tango y música universal

El concierto incluyó la presentación de un quinteto de vientos integrado por Camilo Andrés Rivera Santafé, Jair José Rodríguez Flores, Nehemias Bernanbé Borgogno, Oswald Macías Zuluaga y Gustavo Sebastián Berri.

El repertorio abarcó obras como Just a Closer Walk, Ain’t Misbehavin’, Beale Street Blues, Killer Tango, La vie en rose, Puttin’ on the Ritz, Bohemian Rhapsody, Libertango, La Cumparsita, Cartoon Symphony y El gato montés.

Cuarteto de cuerdas

También se presentó un cuarteto de cuerdas conformado por María Sol Nardozza, Carina Moreno, Clara Nardozza y Oswaldo Corro.

Interpretaron piezas de distintos estilos y épocas, entre ellas obras de Kreisler, A Thousand Years, Canon, Mozart en Sol mayor, tangos como Por una cabeza y la canción Viva la vida.

Articulación público-privada y promoción territorial

La iniciativa contó con el auspicio de Pan American Energy (PAE) y de la Fundación BPN, en el marco de una articulación público-privada destinada a ampliar la oferta cultural en distintos puntos del territorio neuquino.

Desde el Ministerio de Turismo se informó que estas acciones buscan consolidar la identidad cultural local, promover el patrimonio histórico y generar movimiento turístico en el interior de la provincia.

Con el Torreón como escenario y el paisaje del norte neuquino como marco, la actividad combinó música en vivo, patrimonio y promoción turística.