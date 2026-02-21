La inscripción a las actividades anuales se realizará de forma presencial, de 16 a 20, en cada centro deportivo habilitado. La convocatoria está dirigida a niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años y las propuestas son gratuitas.

Desde el municipio informaron que el inicio del ciclo deportivo está previsto para el 2 de marzo, en el marco de una política pública que amplía cada año su cobertura territorial y su oferta de disciplinas.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, señaló que el objetivo es sostener el acceso equitativo al deporte en todos los barrios de la capital. Indicó además que el crecimiento de la matrícula requiere mayor infraestructura, más profesores y mejores condiciones para la práctica.

Dónde funcionarán las actividades

Los centros deportivos municipales están distribuidos por zonas para descentralizar la oferta:

Zona Centro: Parque Central, Bouquet Roldán, Canal V/Valentina y Picardi.

Zona Oeste: Gregorio Álvarez, Progreso y Melipal.

Zona Este: Confluencia, Provincias Unidas y Parque Industrial.

La estrategia busca garantizar igualdad de oportunidades sin importar el barrio de residencia.

Requisitos para la inscripción

Para completar el trámite será necesario:

Asistir con un adulto responsable.

Retirar y presentar la planilla en el lugar.

Presentar certificado de escolaridad obligatorio.

Adjuntar fotocopia de DNI.

Llevar carnet de vacunas (no excluyente).

Programa “Nos mueve el bienestar” en los centros

Los espacios deportivos integran el programa municipal “Nos mueve el bienestar”, que suma atención médica, kinesiológica y nutricional en cada sede.

El esquema permite realizar controles y seguimiento en el mismo ámbito donde los chicos y chicas entrenan, evitando traslados y fortaleciendo el rol comunitario de los centros.

Según explicó el subsecretario de Promoción para Estilos de Vida Activos, Sebastián Tapia, el trabajo continuará desde mediados de marzo con el inicio del programa Elijo Activarme. El sistema será rotativo para alcanzar distintos centros deportivos.

Vuelve el programa de Salud Bucodental

En paralelo al calendario deportivo, el municipio retomará el programa de Salud Bucodental destinado a personas con discapacidad.

La iniciativa tuvo una primera etapa en 2025 en el Salón de Actividades Físicas del barrio San Lorenzo y ahora se integrará de manera anual a la agenda deportiva.

El programa contempla la confección de historias clínicas, seguimiento y derivaciones en caso de ser necesario. El objetivo es priorizar la accesibilidad y la atención en entornos conocidos para las familias.

Serenelli indicó que la experiencia permitió acercar la atención odontológica a quienes ya participan de actividades municipales y anticipó que se buscará ampliar progresivamente su alcance.