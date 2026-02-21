Jugó Ángel Di María por el certamen del fútbol argentino y eso siempre es buena noticia. El campeón del mundo fue itular en Rosario Central que por la 6ª fecha del Apertura 2026 perdió ante Talleres de Córdoba 1 a 0 .

Ambos equipos vienen de días tranquilos, el dueño de casa tras ganar como local después de cinco meses frente a Barracas Central y el visitante goleando a Gimnasia de Mendoza en Córdoba, victorias que sirvió para que ambos lograran acomodarse en la tabla de posiciones.

En zona de clasificación a los playoffs de manera transitoria, la vuelta de Carlos Tévez al Gigante también representa un atractivo que será televisado por la pantalla de ESPN Premium.

Carlos Tévez, el técnico de Talleres que vuelve al Gigante.

En Rosario, el ex delantero de Boca y la Selección Argentina inició su recorrido como técnico. Entonces hubo polémica por sus licencias habilitantes, situación que quedó en el olvido ya que continuó su camino profesional en Independiente y ahora en la Docta.

El gol para la victoria del conjunto cordobés fue de Ronaldo Martínez en los últimos instantes de la primera parte.

La visita tuvo que apelar al aguante en el compemento, entre otras cosas porque el juez Sebastián Zunino adicionó 8 minutos, pero el gol del dueño de casa no terminó llegando. De esta manera, la T obtuvo la segunda victoria al hilo y escala en las posiciones.

En Mendoza

A la misma hora en Mendoza, Gimnasia buscaba volver a la victoria ante el otro Lobo de la competencia, el de La Plata, que ya dejó atrás el clásico ciudadano y empató sin goles.

Carlos Gareano es el juez en otro de los partidos que cerrarán el viernes en un turno que está próximo a quitarse de la programación por la proximidad al cambio de estación, pero que es funcional a la grilla televisiva que ahora también se extiende a la pantalla de HBO, por donde se emitirá el partido desde la capital cuyana.

Marcelo Torres, a los 28 del complemento, abrió la cuenta para el visitante en Cuyo que luego aguantó el resultado y se terminó llevando tres puntos muy importantes.