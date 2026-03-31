Continúa la actividad argentina y este martes Mariano Navone marcó el camino en el Tiriac Open con su victoria 6-4 y 7-6 (8) ante Christopher O’Connell. La Nave arrancó con triunfo en el ATP 250 que se celebra en Rumania y enfrentará al danés Elmer Moller en segunda ronda. Por su parte, más tarde Sebastián Báez, el otro argentino que participa en el certamen que retornó a la ciudad de Bucarest, se verá las caras con el lituano Vilius Gaubas.

El primer parcial tuvo a Navone metiendo una alta cantidad de puntos con el primer servicio, sin embargo esto no significó que O'Connell no lo complicara, ya que tuvo que rescatar dos break points. Sobre el final del set, con el 4-3, hubo tres quiebres consecutivos que terminaron siendo beneficiosos para el argentino, ya que con dos de ellos se impuso por 6-4 en la primera manga.

La verdadera lucha, no obstante, estuvo en el segundo parcial. O'Connell fue más agresivo con su derecha y el oriundo de 9 de Julio empezó a estar errático lo que le dio dos ocasiones para llevarse el set estando 5-3 arriba. Pero Navone resistió bajo presión, arriesgó y pudo levantar ese set point. El duelo quedó igualado y fueron a un tiebreak definitivo donde la historia se repitió varias veces. Estuvo 3-6 en el desempate y llegó a salvar cinco bolas de set en contra para dar vuelta el marcador y finalizar 10-8, redondeando una victoria que impulsa su confianza para seguir avanzando en el Tiriac Open.

Báez busca el pase a segunda ronda

El certamen de tierra batida en el Centro Nacional de Tenis de Bucarest tendrá otro representante argentino. Báez, quinto preclasificado del torneo, se medirá ante Gaubas, ubicado en el puesto 105 del ranking ATP. Luego de una discreta participación en los Masters 1000 de Indian Wells (pese a su triunfo ante Jiri Lehecka) y el Miami Open, Seba vuelve al polvo de ladrillo buscando retomar aquel buen inicio de 2026 que lo tuvo alcanzando semifinales en Buenos Aires y Santiago de Chile.