La pasarela de Cuyín Manzano depende de un permiso nacional para su inicio

La construcción de la pasarela peatonal del río Cuyín Manzano permanece en espera debido a que el Estado nacional aún no otorgó la autorización formal requerida. La Provincia del Neuquén ya finalizó el proyecto técnico y garantizó el financiamiento provincial.

La intervención se desarrollará dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, por lo que requiere una habilitación adicional. Si bien existe una aprobación ambiental, el inicio de obra no puede realizarse sin el dictamen nacional correspondiente.

La estructura proyectada tendrá 105 metros, estará construida en acero de alta resistencia y contará con sistemas de seguridad adaptados a nevadas, viento y crecidas del río. El diseño responde a estándares técnicos propios de zonas de montaña.

Las fundaciones de hormigón armado y los estribos fueron calculados según el régimen hidráulico del río, contemplando crecidas extraordinarias y variaciones estacionales. Además, la pasarela tendrá accesos estabilizados y un tratamiento anticorrosivo.

La inversión supera los 1.400 millones de pesos, financiados totalmente con recursos provinciales. El plazo estimado de obra es de nueve meses y beneficiará a más de 20 familias que hoy atraviesan situaciones de aislamiento.

El Gobierno neuquino reiteró que mantiene gestiones activas ante Nación para obtener la autorización final y avanzar con una obra fundamental para la conectividad y el arraigo en áreas rurales.