Un trágico accidente de tránsito se registró este lunes por la mañana sobre la Ruta 60 y dejó como saldo una persona fallecida y al menos cuatro heridos, algunos de ellos con lesiones de consideración, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo.

El choque involucró a una camioneta y un camión tipo grúa, lo que generó un fuerte impacto y obligó a interrumpir parcialmente la circulación mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Tras el siniestro, personal policial, bomberos voluntarios y una ambulancia acudieron rápidamente al sector para asistir a las víctimas y asegurar la zona. Los heridos fueron trasladados al hospital de Junín de los Andes para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo de menor porte posee radicación chilena, mientras que el camión era conducido por un joven oriundo de una localidad cordillerana neuquina.

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el impacto y establecer las responsabilidades correspondientes. Por el momento no se difundió la identidad de la persona fallecida, a la espera de las actuaciones judiciales y la notificación a familiares.

El hecho provocó demoras en el tránsito y un importante movimiento de vehículos de emergencia en la zona, mientras continúan las pericias accidentológicas para reconstruir la mecánica del choque.