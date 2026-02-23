¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 23 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
SINIESTRO VIAL

Una mujer muerta y varios heridos tras un violento choque entre una camioneta y un camión en Ruta 60

El grave siniestro ocurrió este lunes por la mañana y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Cuatro personas fueron trasladadas al hospital de Junín de los Andes con distintas lesiones.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 13:49
PUBLICIDAD

Un trágico accidente de tránsito se registró este lunes por la mañana sobre la Ruta 60 y dejó como saldo una persona fallecida y al menos cuatro heridos, algunos de ellos con lesiones de consideración, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo.

El choque involucró a una camioneta y un camión tipo grúa, lo que generó un fuerte impacto y obligó a interrumpir parcialmente la circulación mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Tras el siniestro, personal policial, bomberos voluntarios y una ambulancia acudieron rápidamente al sector para asistir a las víctimas y asegurar la zona. Los heridos fueron trasladados al hospital de Junín de los Andes para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo de menor porte posee radicación chilena, mientras que el camión era conducido por un joven oriundo de una localidad cordillerana neuquina.

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el impacto y establecer las responsabilidades correspondientes. Por el momento no se difundió la identidad de la persona fallecida, a la espera de las actuaciones judiciales y la notificación a familiares.

El hecho provocó demoras en el tránsito y un importante movimiento de vehículos de emergencia en la zona, mientras continúan las pericias accidentológicas para reconstruir la mecánica del choque.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD