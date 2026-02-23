El Gobierno inauguró dos nuevas escuelas en Centenario y avanza en obras de servicios públicos

El Gobierno de Neuquén dejó esta mañana inauguradas dos nuevas escuelas en Centenario, de cara al comienzo del ciclo lectivo 2026 este miércoles 25 de febrero.



Se trata del CFP número 29 y la escuela primaria 360; mientras que los actos de inauguración contaron con la presencia del gobernador Rolando Figueroa.



En este contexto el intendente de la localidad, Esteban Cimolai habló con el programa La Mañana es de la Primera que conduce Pancho Casado y se refirió a las obras de infraestructura y servicios públicos que está llevando adelante el Gobierno provincial.



“No hay precedente de que en dos años se hayan invertido más de $25.000 millones en obras, estamos en un promedio de 69 obras de infraestructura de servicios (agua, cloacas, gas, energía eléctrica), más allá de las obras de espacios públicos. Estamos muy contentos de haberlo concretado todo eso”, expresó el intendente en primer lugar.



Sobre la escuela número 360 que se inauguró hoy destacó: “Esa es una obra muy importante que estaba parada, también el CFP número 29, son obras del Gobierno provincial de mucha relevancia, son emblemáticas, forman personas y contienen sectores que habían quedado marginados del sistema”.



En relación al resto de las obras que se realizan en la ciudad, Cimolai manifestó: “Estamos trabajando en la obra del acueducto de más de 25 años para el abastecimiento de agua potable, hoy quedará inaugurada. Pudimos hacer la planta potabilizadora también en el primer año de gestión. La idea es que se solucionen los conflictos acerca de la falta de agua, invertimos muchísimo en dicho servicio. Las cloacas fueron anunciadas, enviamos el proyecto al Concejo Deliberante y comenzarán las obras este año. Además, tenemos un programa de gas para 3.500 familias y Camuzzi nos entregará una nueva obra, la cual está en marcha y se finalizará en los próximos días”.



