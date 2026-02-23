Ciclo lectivo 2026: en marzo arrancan las inscripciones al Boleto Estudiantil Gratuito

El próximo 2 de marzo inicia la inscripción al Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG), para estudiantes del nivel inicial, primario, medio, terciario y universitario, se informó desde el Gobierno provincial. Al beneficio podrán acceder estudiantes que cursen de manera regular y tengan que viajar hacia su institución educativa de destino (pública o privada), que no debe superar los 250 kilómetros de distancia dentro del territorio.



El boleto sólo se aplica en aquellas localidades que tengan servicios de transporte interurbanos. Al alumno beneficiario se le otorga una tarjeta luego de analizar el cumplimiento de los requisitos.



Como novedad para el ciclo lectivo 2026, se suma la presentación del carné de vacunación completo, tal como se solicita para acceder a las becas Gregorio Álvarez.



El BENG es implementado por los ministerios de Economía, Producción e Industria (con el trabajo de la dirección provincial de Transporte); de Educación, y de Juventud, Deportes y Cultura a través de la Subsecretaría de Juventud, que tiene a su cargo la función de validar y aprobar las tramitaciones que se realizan, a la vez que realizan junto a los otros organismos involucrados el monitoreo permanente sobre el correspondiente uso del beneficio por parte de los usuarios.



Durante el ciclo lectivo 2025, el BENG tuvo un total de 4.277 usuarios de los distintos niveles escolares. Cabe recordar que, a mitad de año, habrá una instancia de revalidación sólo para estudiantes terciarios y universitarios, con la presentación de un certificado de regularidad académica vía mail.



La Subsecretaría de Juventud, por otra parte, realiza un trabajo en territorio en distintos puntos de la Confluencia, acercando los requisitos y alcances de este beneficio. También, asesora sobre la inscripción a las becas Gregorio Álvarez.



Requisitos para acceder al BENG



Las inscripciones se podrán realizar a través del sitio www.economianqn.gob.ar/beng, sin fecha límite para la tramitación.



Los estudiantes deberán presentar el certificado o constancia de alumno o alumna regular, y foto del frente y dorso del DNI. En el caso que la dirección declarada no coincida con la que figura en el DNI, deberá acreditarse mediante acta policial o recibo de servicio. También se deberá presentar el certificado de vacunación.



En aquellos casos donde la institución educativa supere los 80 kilómetros del domicilio, por mes se otorgarán hasta 30 usos como máximo, en tanto que, si la distancia es menor a los 80 kilómetros entre el domicilio y la institución educativa de destino, el estudiante podrá hacer uso de hasta 60 boletos. El beneficio aplica solo para asistir a clases presenciales.



