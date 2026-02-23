Momentos de tensión se vivieron este lunes en la ciudad de Neuquén cuando un camión de grandes dimensiones protagonizó un peligroso siniestro vial tras quedarse aparentemente sin frenos y terminar impactando contra un semáforo sobre la avenida Mosconi.

El hecho ocurrió en la intersección con calle Tierra del Fuego, cuando el vehículo circulaba en sentido este-oeste y, según las primeras versiones, el conductor habría advertido una falla mecánica que le impidió detener la marcha.

El camión terminó embistiendo la estructura del semáforo ubicada en la esquina, lo que generó preocupación entre automovilistas y peatones que transitaban por el sector, una zona de alto flujo vehicular durante gran parte del día.

Pese a la violencia del impacto, no se registraron personas heridas, aunque el episodio pudo haber tenido consecuencias mucho más graves debido al movimiento constante de vehículos y peatones en ese cruce.

Tras el choque, personal de tránsito y efectivos policiales acudieron al lugar para ordenar la circulación y evaluar los daños ocasionados en la infraestructura vial. El semáforo resultó seriamente afectado.

Las autoridades trabajan ahora para determinar con precisión las causas del incidente y confirmar si la falla en el sistema de frenos fue el motivo principal del siniestro.