En un contexto más que complicado, Boca sigue acumulando lesionados en su plantel. Se confirmó que Juan Barinaga sufrió un desgarro en el aductor que lo dejará dos semanas fuera de las canchas, según el cuerpo médico del club. El lateral se quedó en Buenos Aires y no formará parte de la delegación del Xeneize que viaja a Salta para jugar ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

Además del duelo de mañana Barinaga se perderá con seguridad el encuentro por el Torneo Apertura contra Gimnasia de Mendoza y probablemente una semana más de competencia en el ajetreado calendario de Boca en marzo. Para cubrir su baja, el entreandor Claudio Úbeda seguirá optando por Marcelo Weigandt en el lateral derecho como lo hizo ante Racing. Por otra parte, el juvenil Dylan Gorosito, quien juega en la Reserva, fue convocado para integrar el banco de suplentes en el cotejo de Copa Argentina.

Blondel, cerca de sumarse a Huracán

En otro movimiento relacionado con los laterales del Xeneize, Lucas Blondel está próximo a ser cedido a préstamo al Globo. Relegado por Úbeda y con el objetivo de sumar continuidad para ser convocado por la selección de Suiza al próximo Mundial, el ex Tigre se mostró interesado en el movimiento, que lo reunirá con Diego Martínez, su ex DT tanto en La Ribera como en su paso por Tigre. La negociación avanza, pero es necesario que Huracán libere un cupo para sumar un nuevo refuerzo.