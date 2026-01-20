La temporada 2026 de la Fórmula 1 sigue en su etapa de trabajos previos, donde las escuderías trabajan para llegar de la mejor forma con sus autos. Alpine y Franco Colapinto mostraron la indumentaria nueva, y anunciaron que el viernes 23 mostrará el auto renovado.

Será el primer año de Franco Colapinto como titular en la máxima categoría. En la previa, la escudería francesa mostró mediante redes sociales su indumentaria para el 2026, utilizando como modelos a sus dos pilotos.

Por otro lado, se confirmó que el próximo viernes mostrará el A526 en un evento exclusivo montado sobre un crucero en el mar Balear, frente a la costa de Barcelona. Se supo que la escudería haría una puesta de escena cinematográfica, que combinará espectáculo, marketing y expectativa deportiva en el nuevo proyecto.

Además del renovado auto, que tendrá como novedad motores Mercedes, el foco estará puesto también en los dos pilotos titulares: el francés Pierre Gasly, y Franco Colapinto. Dirán presente también Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de la escudería.

Será una temporada clave para Franco Colapinto y Alpine, quienes buscarán una clara mejora con relación al 2025. En su primera temporada como titular, el piloto argentino buscará devolver toda la confianza depositada en el por parte de la escudería francesa.