Martes 20 de Enero, Neuquén, Argentina
Temporada 2026

Mientras espera la presentación del auto, Franco Colapinto lució la nueva ropa de Alpine

La escudería francesa presentó la nueva indumentaria que lucirá el piloto argentino, y ya tiene fecha para presentar el A526.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 20 de enero de 2026 a las 14:36
La rota del 2026 para Alpine en la temporada 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 sigue en su etapa de trabajos previos, donde las escuderías trabajan para llegar de la mejor forma con sus autos. Alpine y Franco Colapinto mostraron la indumentaria nueva, y anunciaron que el viernes 23 mostrará el auto renovado.

Será el primer año de Franco Colapinto como titular en la máxima categoría. En la previa, la escudería francesa mostró mediante redes sociales su indumentaria para el 2026, utilizando como modelos a sus dos pilotos.

Por otro lado, se confirmó que el próximo viernes mostrará el A526 en un evento exclusivo montado sobre un crucero en el mar Balear, frente a la costa de Barcelona. Se supo que la escudería haría una puesta de escena cinematográfica, que combinará espectáculo, marketing y expectativa deportiva en el nuevo proyecto.

Además del renovado auto, que tendrá como novedad motores Mercedes, el foco estará puesto también en los dos pilotos titulares: el francés Pierre Gasly, y Franco Colapinto.  Dirán presente también Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de la escudería.

Será una temporada clave para Franco Colapinto y Alpine, quienes buscarán una clara mejora con relación al 2025. En su primera temporada como titular, el piloto argentino buscará devolver toda la confianza depositada en el por parte de la escudería francesa.

