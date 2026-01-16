El 2026 será un año de grandes eventos deportivos, con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México como uno de los platos fuertes, además de la Fórmula 1 y un crecimiento masivo de la mano de Franco Colapinto. Alejandra Rosales, titular de Baikiri Viajes, destacó, en diálogo con Verano de Primera por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, que ya están definidos los precios y modalidades de los paquetes para asistir a cualquiera de las dos competencias.

"Interlagos lo trabajamos hace años. Vamos a tener una salida grupal con aéreos, traslados, alojamiento y entradas en distintos sectores", detalló Rosales. El fin de semana del 6 al 8 de noviembre se va a disputar el Gran Premio de Brasil, con la expectativa de tener un piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo internacional. "Es un producto que crece cada vez más" resaltó Alejandra. Dependiendo del sector del autódromo José Carlos Pace, los precios arrancan en los 1.200 y 1.500 dólares.

Ya se venden los paquetes para el Mundial 2026

Con el sorteo y la definición de sedes, los paquetes quedaron establecidos con aéreos, traslados, alojamiento y entradas para la fase de grupos, además de otros para octavos, cuartos, semifinal y final. "Muchos pasajeros quieren sí o sí ver a la Selección y eligen Miami como base, combinando los tres partidos de fase de grupos" explicó Alejandra.

El paquete inicial del Mundial, con 13 noches y entradas a los tres partidos parte de 12.000 dólares para arriba, según las distintas categorías. El debut para Argentina será el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, Misuri. Los otros dos partidos serán en Dallas, Texas, 22 y 27 de junio contra Austria y Jordania, respectivamente.