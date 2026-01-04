River está en plena pretemporada en San Martín de los Andes, y en el mediodía del domingo se confirmó que el defensor uruguayo del Flamengo de Brasil, Matías Viña, es nuevo refuerzo de River que adquirió sus servicios a préstamo por un año y con una obligación de compra de la mitad de su ficha.

El tres veces campeón de la Copa Libertadores de América viajará esta tarde de Rio de Janeiro a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y, en horas del lunes, emprender vuelo hacía San Martín de Los Andes donde River está realizando la pretemporada.

El defensor no tenía lugar en Flamengo, por detrás de Alex Sandro y Ayrton Lucas en el lateral izquierdo. Su decisión tiene como objetivo de realizar un buen semestre individual que le haga ganarse un lugar entre los 26 jugadores de la selección de Uruguay, para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Formado en Nacional de Montevideo donde debutó en 2017, el defensor disputó 47 partidos, marcó 5 goles y conquistó 6 títulos nacionales en el ´Bolso´ hasta enero de 2020 cuando fue vendido al Palmeiras de Brasil por 8.3 millones de dólares

En el equipo de San Pablo disputó 70 encuentros, anotó 5 tantos y conquistó 4 títulos, entre ellos, dos Copas Libertadores. En 2021, Viña recaló en la Roma de Italia a cambio de 13 millones de dólares y, en la capital italiana, conquistó la UEFA Conference League 2021/22 y jugó 44 partidos en dos años hasta salir cedido al Bournemouth de Inglaterra y el Sassuolo.

En enero de 2024, el defensor fue traspasado al Flamengo de Brasil por 8.1 millones de dólares y, en el equipo carioca, jugó 32 partidos, marcó un gol y conquistó cuatro títulos, entre ellos, la última Copa Libertadores ganada al Palmeiras en Lima, Perú.

EL Millonario se está moviendo de cara a una nueva temporada donde tendrá Copa Sudamericana yo torneo local. La incorporación de Viña será la tercera en este mercado, y se sumará a las de Fausto Vera y Aníbal Moreno, ya entrenando ambos en San Martín.

Mientras tanto, los trabajos de pretemporada siguen el Chapelco Resort de San Martín de los andes, donde llegó el viernes a la medianoche con un total de 33 jugadores, y el recibimiento de un gran número de hinchas.