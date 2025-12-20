MXGP Argentina 2026, una de las competencias más importantes del calendario internacional del motocross, fue presentado oficialmente este viernes en San Carlos de Bariloche, que se convertirá en la nueva sede del Mundial los días 7 y 8 de marzo del año venidero.

La conferencia de prensa se realizó en FEEBA y marcó el inicio formal del camino hacia uno de los acontecimientos deportivos internacionales más relevantes que recibirá la región patagónica en los próximos años.

Del encuentro participaron el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el director ejecutivo de ATUR, Diego Piquín; el intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés; el presidente de FEEBA, Leonardo Marcasciano; y el director de +Eventos y organizador general del MXGP en Argentina, David Eli.

Durante la presentación, coincidieron en subrayar la importancia estratégica del Mundial de Motocross para posicionar a Bariloche como destino internacional de grandes eventos deportivos, además de su impacto positivo en el turismo y la economía local.

Una única fecha en América Latina

En su intervención, Weretilneck remarcó la relevancia del anuncio: “Estamos diciendo que el Mundial de Motocross tiene una sola fecha en América Latina y es en San Carlos de Bariloche. Este es el valor de la confianza que nos dio la organización y del desafío que asumimos entre el sector privado y el Estado”.

El mandatario provincial destacó el trabajo conjunto entre empresarios, municipio y provincia para alcanzar un estándar de excelencia acorde a un evento de nivel mundial.

Por su parte, Diego Piquín señaló que el MXGP representa “una gran oportunidad para poner a Bariloche y a Río Negro en una vitrina internacional”, y recordó que se trata de un acontecimiento que se venía gestionando desde hace varios años por su alto alcance mediático y turístico.

En la misma línea, el intendente Walter Cortés afirmó que la llegada del Mundial “le dará un salto positivo a la ciudad” y expresó su orgullo por que Bariloche sea finalmente sede de la competencia: “Vamos a mostrarle al mundo nuestra tierra”.

El presidente de FEEBA, Leonardo Marcasciano, destacó la sinergia entre el sector público y privado y sostuvo que “Bariloche tiene la mística del motocross”. Recordó que el Mundial era un objetivo de larga data y que la ciudad reunía las condiciones naturales y logísticas para albergarlo.

A su turno, David Eli resaltó que el MXGP lleva 10 años de presencia ininterrumpida en Argentina y confirmó que la edición 2026 contará con un circuito completamente nuevo, que se construirá en el predio PITBA. “Vamos a generar un alto impacto en la ciudad. Volvemos al paraíso”, afirmó.

Con la presentación oficial realizada, comenzó la cuenta regresiva para el Mundial de Motocross MXGP Argentina 2026 en Bariloche, que promete convocar a miles de espectadores, equipos internacionales y fanáticos del motocross, consolidando a la ciudad como sede de competencias deportivas de primer nivel.