Con el río Neuquén como epicentro. el 6, 7 y 8 de febrero del 2026 se llevará a cabo la 5ª edición del Rally Del Viento a los Andes, una competencia de ciclismo de montaña (MTB) con una distancia de 262 kilómetros dividida en tres etapas. La actividad unirá 19 pueblos y parajes del norte neuquino.

El recorrido transitará rutas provinciales en las imponentes montañas de la Cordillera del Viento donde habitan arroyos, lagunas y aguas termales en un paisaje único en el que tienen lugar las veranadas, recorridos de crianceros con sus animales en busca de pastoreo fértil para alimento.

El itinerario iniciará desde la localidad de Huinganco por Ruta Provincial N°39 hacia Charra Ruca. Prosigue hacia Butalón Norte, Colo Michi Co para empalmar con Ruta Provincial N° 43, hasta Varvarco. Posteriormente el circuito se dirigirá por las Ramadillas, Atreuco, Villa Aguas Calientes, Ailinco, laguna Varvarco Tapia en los Cerrillos. Se empalma con la Ruta Provincial N°54 hacia Pichi Neuquén y Manzano Amargo. Después se toma la Ruta Provincial N° 43 hacia Invernada Vieja, Las Ovejas, Bella Vista, Los Carrizos, (Villa Nahueve), Cayanta, Camalón, Andacollo. Por último, se toma la Ruta Provincial N°39 hacia Huaraco, finalizando en Huinganco.

La propuesta deportiva y turística, será una vivencia inolvidable por el clima, la geografía y el paisaje de la Región del Alto Neuquén. Escenarios paradisíacos en contacto con la naturaleza, donde cada ciclista tendrá la oportunidad de compartir caminos de crianceros, gastronomía típica y la cultura propia de la zona.

Para más información con la organización, los interesados se pueden contactar a los teléfonos (Whatsapp) +54 9 2942 648722 y +54 9 2942 550754, al correo: ciclismohuinganco@gmail.com o a través del sitio rallydelvientoalosandes.com