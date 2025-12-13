Héctor Alterio murió este sábado a los 96 años en España y la noticia generó un profundo impacto en el mundo del espectáculo argentino e internacional. La confirmación llegó a través de la productora Pentación, responsable de su último trabajo teatral, y rápidamente comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida para uno de los actores más respetados de la escena.

Desde Multiteatro expresaron su dolor con un comunicado que reflejó el sentimiento generalizado: “El fallecimiento de Héctor Alterio enluta a la comunidad artística argentina y española. Sentimos una enorme congoja ante la desaparición física de uno de los mayores representantes de nuestra cultura”. Las condolencias se extendieron a familiares, colegas y seguidores.

Nacido el 21 de septiembre de 1929, Héctor Alterio construyó una carrera monumental en cine, teatro y televisión. Su nombre quedó ligado para siempre a títulos emblemáticos como El hijo de la novia, La historia oficial y La maffia, películas fundamentales que marcaron generaciones y lo consolidaron como un referente indiscutido del cine argentino.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos premios y reconocimientos tanto en Argentina como en España, país donde desarrolló gran parte de su vida profesional. Su voz inconfundible, su presencia escénica y su capacidad dramática lo convirtieron en un actor admirado por el público y respetado por sus colegas.

En 1974, Héctor Alterio debió exiliarse del país luego de recibir amenazas de muerte. Su participación en películas de fuerte contenido político lo convirtió en un objetivo de la Triple A, una organización parapolicial que perseguía a artistas e intelectuales. Tras viajar a España para recibir un premio, decidió radicarse allí y regresar solo de manera esporádica.

Más allá de su carrera artística, Héctor Alterio también era conocido por su fanatismo por Chacarita Juniors. Ese vínculo nació en su infancia y se profundizó por la figura de su tío, Eduardo “Pibona” Alterio, histórico arquero del club que incluso quedó en la memoria del fútbol por haber convertido un gol, algo inédito para la época.

A pesar de la distancia, Chacarita Juniors fue siempre una conexión directa con su barrio y su niñez. En distintas entrevistas, el actor expresó que el club representaba sus primeras emociones y una identificación permanente que formaba parte de su identidad.

En 2023, Héctor Alterio cerró definitivamente su carrera teatral con la obra A Buenos Aires, presentada en el Teatro Astros. Con funciones limitadas, el espectáculo abordó su exilio, la nostalgia por el país y el amor intacto por sus raíces, despidiéndose de los escenarios con un emotivo homenaje a su historia.