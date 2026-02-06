Se realizó en Huinganco la prueba de la primera silla de turismo y deporte adaptado que fue adquirida por la subsecretaría de Turismo, en una acción impulsada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. La actividad contó con la participación del intendente de Huinganco, Luis Sepúlveda, autoridades locales y referentes del sector turístico.

La directora general de Destinos Turísticos Inteligentes, Gabriela Dupén, destacó que la accesibilidad es una de las dimensiones centrales del modelo que se viene implementando en la provincia. “Hace algunos meses trabajamos en Huinganco con una instancia de sensibilización sobre la importancia de pensar el turismo accesible, y hoy damos un paso más concreto con el desarrollo de un producto accesible como el senderismo”, expresó.

En ese sentido, Dupén remarcó el valor de la incorporación de esta herramienta para el destino. “Pudimos adquirir esta silla para que luego la utilicen los prestadores habilitados, sumando una herramienta más para promover el turismo para todos, para que todas las personas tengan la oportunidad de disfrutar la belleza de los senderos de Huinganco”, señaló.

De la jornada participó Alejandro Piccione, fabricante de la silla Champa Bike, quien explicó las características del equipamiento. “Champa nace en 2019 a partir de la necesidad de encontrar la forma en que las personas puedan disfrutar del río y la montaña. Es una silla de trekking en monociclo, manipulada por al menos dos personas, que convierte la actividad en una experiencia grupal y compartida”, detalló.

Piccione valoró especialmente la decisión de la provincia del Neuquén de incorporar este tipo de tecnología. “Neuquén es la primera provincia de la Patagonia en adquirir esta silla, lo que demuestra un compromiso concreto con el turismo accesible, que no solo piensa en la discapacidad, sino también en los adultos mayores y en cualquier persona que, de manera temporal o permanente, tenga movilidad reducida”, subrayó.

Por su parte, María Teresa Soto, referente de Turismo de Huinganco, celebró la llegada de la silla adaptada y recordó el camino recorrido. “Esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Huinganco es capital provincial del senderismo y necesitábamos una herramienta que permita que más personas puedan recorrer nuestros senderos y disfrutar del bosque y la montaña”, afirmó.

“Hoy se está cumpliendo un sueño, no solo para personas con discapacidad, sino también para nuestros adultos mayores y para los turistas que visitan la zona”, agregó Soto, y agradeció el acompañamiento del ministerio -a través de la subsecretaría de Turismo- y el municipio. “Esta silla abre una nueva posibilidad para que más personas conozcan y disfruten Huinganco, fortaleciendo un turismo verdaderamente inclusivo”, concluyó.