Un grupo de turistas fue víctima de un robo en un hospedaje de San Martín de los Andes, pero gracias a las cámaras de seguridad la policía neuquina logró identificar al delincuente. Las imágenes confirmaron que el ladrón se retiró del edificio con los objetos sustraídos, lo que permitió iniciar una intensa búsqueda hasta llegar barrio Cantera.

La División Brigada de Investigaciones Zona Sur de San Martín de los Andes realizó un extenso operativo de rastreo y logró recuperar los elementos robados. Entre los artículos recuperados se encontraron objetos de pesca y herramientas que fueron devueltos a sus legítimos propietarios luego de ser identificados.

El procedimiento policial, llevado a cabo este jueves, estuvo relacionado con varias causas judiciales vinculadas a robo y hurto, con la intervención del Ministerio Público Fiscal de Lagos del Sur. Además, utilizaron el análisis de los registros fílmicos para identificar al responsable del crimen, lo que permitió dar un paso clave en la investigación.

Luego de identificar al delincuente, desplegaron un operativo preventivo en diversas zonas de la ciudad, que incluyó el rastrillaje en áreas cercanas al hospedaje y el barrio Cantera. Como resultado, incautaron varios objetos relacionados con el robo, los cuales fueron restituidos a sus propietarios, tras verificar su titularidad.