Ce llevó a cabo en el CEF N°3 de Picún Leufú el acto que dio inicio a lo que será un mes intensivo de deportes enfocados en la vinculación con espacios acuáticos y naturales. Estuvieron presentes la ministra de Educación, Soledad Martínez; la intendente, Perla Díaz; el presidente de la Comisión de Fomento de Paso Aguerre, Marcelo Pino; el director de la modalidad Educación Física del CPE, Gastón Corroza; el equipo directivo y docente del centro anfitrión; y estudiantes que formarán parte de las iniciativas de verano.

“Decidimos acompañar la propuesta del CEF de Picún y estamos muy contentos de estar acá, queremos renovar el compromiso del Gobierno de la Provincia con las instituciones deportivas dentro de las que los CEF son una parte importante y para los que podremos desarrollar una agenda de trabajo amplia y rica, para que esto repercuta en mejor calidad para todos y todas”, expresó Martínez.

Detalló que en el lugar “inauguramos recientemente oficinas por las que hace mucho tiempo vienen peleando, pensando en mejorar la realidad de todas las personas de Picún porque los CEF de la provincia abarcan una amplia gama de edades -y agregó que-, las infancias y las y los adolescentes son una de las partes más importantes, pero también tenemos propuestas para adultos, que también necesitan espacios donde poder desarrollar sus actividades”.

En la misma ocasión, la funcionaria celebró que se trata de la primera temporada estival con el acompañamiento de supervisores y supervisoras específicos para Plantas de Campamentos Educativos y CEF.

Las actividades de verano se extenderán hasta el 27 de febrero con iniciativas deportivas y recreativas acuáticas, de vida en y con la naturaleza, experiencias de campamento y pernocte según los proyectos institucionales de los 23 centros. Las inscripciones están a cargo de cada establecimiento, a los que aún pueden acercarse personas interesadas en sumarse al plan recreativo y hacer consultas respecto a disponibilidad de cupos.

Luego de recorrer la pileta institucional, las autoridades de Educación visitaron otros establecimientos escolares de la localidad.