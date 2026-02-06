En la previa de un partido clave ante Boca, Vélez recibió la dura noticia de la rotura del ligamento curzado de Jano Gordon. El lateral derecho sufrió esta grave lesión en su rodilla derecha durante el entrenamiento matutino del Fortín y será operado la próxima semana, según informó el club en sus redes sociales. De esta manera, Guillermo Barros Schelotto pierde a un hombre importante en la defensa pensando en el domingo.

El lateral derecho de 21 años venía de una jornada particular en el empate 1-1 ante Independiente del último fin de semana, donde marcó un gol a favor y otro en contra en menos de un minuto. Días después, y luego de lograr consolidarse en el puesto, debe enfrentar este duro revés que lo tendrá fuera de las canchas hasta la última parte del 2026. Todo indica que el que tomará su lugar será otro que viene de una larga ausencia: Joaquín García, que hace 10 días retornó al equipo luego de un año sin jugar por una fractura, sería el lateral derecho titular.

Un picante mensaje en la previa

Además de la lesión de Gordon, se vivió otro hecho negativo en Vélez un día antes de la misma, luego de la práctica del miércoles, contado por el propio Fabián Berlanga, presidente del club. El mandatario comentó que una avioneta sobrevoló la Villa Olímpica anunciando por un megáfono un mensaje en contra de la dirigencia: “Traé refuerzos la p… que te parió”.

“No lo podíamos creer. Pensamos que era uno de esos camiones con megáfono”, dijo Berlanga en el programa partidario Fortineras sin Filtro y agregó: “A lo mejor esta persona lo hizo como un chiste o estaba para algún político. Hubiese sido mucho más lindo que pasara alentando y diciéndoles a los jugadores que salgan campeones. Estaban los futbolistas y el cuerpo técnico. Así es muy difícil”, expresó.