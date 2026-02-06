Camiseta infantil de Messi saldrá a subasta con alto valor histórico

Una pieza inédita del inicio de la carrera de Lionel Messi saldrá a subasta y ya despierta un fuerte interés en el mercado internacional. Se trata de la camiseta que utilizó en 1993, cuando tenía apenas cinco años y jugaba en el Club Abanderado Grandoli, en Rosario. Especialistas anticipan que el valor final podría ubicarse en cifras millonarias por su peso histórico y simbólico.

La histórica casaca a rayas rojas y blancas fue presentada como una de las piezas destacadas de la tercera temporada de King of Collectibles. The Goldin Touch, producción de Netflix centrada en el mercado de objetos únicos. El programa, conducido por el subastador Ken Goldin, expuso públicamente la prenda, aunque aún no se confirmó la fecha ni el precio base del remate.

Tras aquel torneo infantil, la camiseta quedó bajo el resguardo del entrenador Pablo Alfieri y permaneció durante décadas en el ámbito familiar. Ese cuidado prolongado, junto con la trazabilidad del objeto, es uno de los factores que refuerza su valor histórico y emocional, al tratarse del primer registro físico del comienzo del recorrido profesional de Messi.

Si bien todavía no hay cifras oficiales, los antecedentes elevan las expectativas. En diciembre de 2023, camisetas usadas por Messi en el Mundial de Qatar 2022 se subastaron por 7.800.000 dólares, mientras que otra prenda icónica, utilizada en un clásico ante el Real Madrid, alcanzó los 450 mil dólares. En ese contexto, la camiseta de su infancia aparece como una de las más emblemáticas del mercado de memorabilia deportiva.