Gino Godoy peleará en Países Bajos contra Tony Jas este sábado

En el Veka Sportcentrum de Helmont en Países Bajos (ex Holanda) se presentará este sábado el boxeador neuquino Gino Natalio Godoy que se enfrentará al crédito local Tony "Diamante Blanco" Jas en un combate que estará encuadrado dentro de la categoría súperwelters y prevista a seis asaltos.

El nativo de Centenario acusó en la balanza 69 kilos 800 gramos, idéntico registro en la balanza para su oponente. Uno de los integrantes del "clan Godoy" llega a esta nueva oportunidad en el extranjero con 37 años y un palmares de 36 peleas, 30 ganadas 20 de ellas por nocaut y cinco perdidas.

Jas, nativo de Rijswijk, de 27 años tiene un leve recorrido en el box, apenas 6 peleas, todas ganadas y este enfrentamiento ante el argentino -que posee un buen récord- le permitirá abrirse posibilidades en el mercado europeo.

Ambos bexeadores en el pesaje del viernes

"Si hay una oportunidad, hay una posibilidad"

“La verdad que pelear una vez más afuera del país para mí es ser un privilegiado. Con la cantidad de boxeadores que hay en el mundo, que desde un pueblo tan chiquito como Centenario te tengan en cuenta quiere decir que hemos hecho las cosas bien hasta aquí”, expresó "El Áspero" Godoy, dejando en claro el valor simbólico de cada viaje. Y reafirma una frase que lo acompaña desde hace años. “Si hay una oportunidad, hay una posibilidad. Y mientras haya una posibilidad, vamos a seguir trabajando para dar lo mejor”.

En declaraciones el portal Piñas del Sur del periodista de Comodoro Rivadavia, Ismael Tebes, sobre su rival, adelantó que se trata de “un pibe joven, de 27 años, un poquito más alto y un boxeador en crecimiento que llega con expectativas. Son chicos que son proyectos nuevos a tener en cuenta”, señaló. Sin embargo, confía en el bagaje acumulado y en la posibilidad de convertirse en un obstáculo a superar. “Son veintidós años de carrera y eso te da mucha experiencia. Poner eso arriba del ring siempre es un punto a favor. Igual, peleas son peleas. Siempre te podés sorprender”.

Consultado sobre lo que significa combatir como visitante, fue claro. “Siempre el visitante va con algo en contra. Sabés que si vas a una pelea cerrada, no te la van a dar. Es así, es deporte”. Aun así, remarcó que no es algo que lo condiciona, “se puede ganar afuera y se puede perder adentro. El sábado, el que va a tener la presión va a ser él, no yo”, precisó. “Nunca soñé –dijo Gino- con ser campeón del mundo. Lo hago porque amo el boxeo, porque es parte de mi vida desde que nací. Mi objetivo siempre es subir hecho un profesional y llevarme el mejor recuerdo de cada combate”. Su prioridad es clara: “Quiero llevarme el triunfo y volver sano a casa con mi familia”.

Flyer del combate entre Gino Godoy y Tony Jas

La preparación, según describe, fue completa y cuidada: “La hicimos con tiempo con Bruno, mi papá, y la gente del gimnasio Upper-cross, donde me ayudó Raúl Panguilef. Estamos todos trabajando en equipo”. Este viaje tiene, además, un valor emocional para Gino, quien es parte de una familia de boxeadores “Era una deuda que tenía en el boxeo. Le pedí a Dios que me permita viajar con mi viejo y disfrutar un viaje de pelea”, resalta por sobre cualquier otro factor deportivo.

Antes de cerrar, Gino repartió agradecimientos: “A mi señora, a mi hija, a mi viejo, a mi familia, a mis alumnos del gimnasio, a mis hermanos; a Manu que me está cubriendo y a mis sponsors que son poquitos pero siempre están firmes”. Y dejó un pedido final: “Les encargamos la oración, porque es lindo saber que alguien está hablando por uno para que Dios nos proteja”, concluyó.

