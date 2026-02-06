Aunque Bad Bunny será la figura principal del half time show del Super Bowl LX, la NFL confirmó que otros tres artistas, reconocidos en Estados Unidos y a nivel internacional, formarán parte del espectáculo. Además, se han filtrado los nombres de posibles invitados sorpresa, aunque esto no ha sido comprobado.

El entretiempo de la 60ª edición del Super Bowl aerá protagonizado por el puertorriqueño, aunque no será el único artista en el escenario, ya que la NFL ha confirmado quiénes son los personajes que entonarán diferentes números clave en el espectáculo del domingo 8 de febrero de 2026.

Los famosos Charlie Puth, Brandi Carlile, y Coco Jones serán los primeros en ocupar el escenario con interpretaciones de números patrióticos que, tradicionalmente, ocurren antes de que inicie el juego.

Las actuaciones que se esperan en la previa del partido por el Super Bowl LX

Lift Every Voice and Sing, conocida también como el Himno Nacional Negro, interpretada por Jones.

America the Beautiful, una icónica canción patriótica a cargo de Carlile.

The Star-Spangled Banner, el Himno Nacional de Estados Unidos, que entonará Charlie Puth justo antes de la patada inicial de The Big Game.

Posteriormente, dará inicio el juego, y luego de transcurrir los dos primeros cuartos, Bad Bunny tomará el escenario para el half time show, que aunque aún no tiene confirmados invitados, existen varios nombres que se especulan acompañarán al puertorriqueño.

Recientemente, Billboard filtró el posible setlist de Benito Antonio en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, así como los nombres de los posibles invitados sorpresa, aunque esto no ha sido confirmado.

Las suposiciones dicen que algunos de los famosos que acompañarían al Conejo Malo en su “fiesta latina” son:

Mambo Kingz, Farruko u Ozuna, quienes entrarían para cantar Soy peor, Diles y Chambea, un popurri que representa al trap latino.

Arcángel, De La Ghetto, Kendo Kaponi o Ñengo Flow, también podrían hacer presencia y entonar un mix de las canciones Acho PR y PFKR, que simbolizan el orgullo puertorriqueño que comparten estos artistas.

El próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium (hogar de los San Francisco 49ers) en Santa Clara, California, se llevará a cabo el Super Bowl LX. El show de medio tiempo brinda entre 12 y 15 minutos para que el famoso condense todo su repertorio de éxitos y logre cautivar a los asistentes de The Big Game. Artistas que se presentaron anteriormente han creado espectáculos llenos de creatividad y sorprendentes coreografías.