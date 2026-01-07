La medallista de oro de los Juegos Mundiales 2025, embajadora mundial de beach handball y medallista de plata del IHF Beach Handball Global Tour 2025, la neuquina Gisella Bonomi, ha sido nominada para el prestigioso premio "Atleta del Año de los Juegos Mundiales 2025" de la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales (IWGA)

La ganadora del Pehuén de oro 2025, está ternada junto con otros 29 atletas. Esto, en reconocimiento a un año extraordinario en 2025 que la vio liderar a su selección argentina a una medalla de oro: el primer equipo del país en encabezar el podio en cualquier deporte en la historia del evento.

En una final dramática de los Word Games, el equipo sudamericano derrotó al entonces campeón Alemania en la tanda de penaltis. Bonomi fue el máximo anotador del partido con 16 puntos y abrió la tanda de penaltis con un gol de dos puntos, actuación que le terminó dando el prestigioso premio “Atleta del Día” de la IWGA, y figurando en el equipo ideal como mejor jugadora de línea y máxima anotadora (78 puntos).

La Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA) es una organización deportiva internacional sin fines de lucro reconocida y apoyada por el Comité Olímpico Internacional. Está compuesta por 40 Federaciones Deportivas Internacionales Miembros. Administra y promueve los Juegos Mundiales (TWG), un evento multideportivo que se celebra cada cuatro años y que incluye alrededor de 35 deportes en su programa.

El beach handball se introdujo como deporte de demostración/invitación en Japón en 2001. Luego siguió en Alemania (2005) y Taipei Chino (2009), antes de convertirse en un deporte completo en la edición de 2013 en Colombia y luego continuó en Polonia (2017), EE. UU. (2022) y República Popular China (2025).

El ganador de tan destacado premio lo elige el público, la votación iniciará el 12 de enero. En www. IHF.info se darán a conocer el método de elección.