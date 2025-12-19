La neuquina Verónica Galván, campeona mundial de raquetas sobre nieve, este fin de semana defenderá el título que obtuvo en 2023 en España, en la competencia que se disputará en Brillion, Wisconsin, y reunirá a las mejores atletas del mundo en esta disciplina de invierno.

La residente de Caviahue se consagró campeona mundial en Fuentes D, Cantabria, y llega a esta nueva edición con una preparación integral que combinó entrenamiento físico y mental durante todo el año. “Estoy acá en Estados Unidos defendiendo el título mundial. Si bien el campeonato se iba a hacer en marzo, lo suspendieron y lo reprogramaron para diciembre, así que tuve que reorganizar todo, pero acá estamos”, explicó.

La atleta neuquina destacó que se siente en óptimas condiciones para la competencia. “Me siento muy bien preparada física y mentalmente. Ayer pude recorrer el circuito y volver a ponerme las raquetas, algo muy importante para mí después de un invierno con poca nieve en Caviahue”, señaló. A diferencia de ediciones anteriores, el circuito de este año será más rápido. “Es una pista de esquí nórdico totalmente pisada, como una pista de atletismo pero con nieve. No tiene nada que ver con lo que fue Caviahue o Fuentes D, donde corríamos en nieve virgen”, describió.

Galván será la única representante argentina en la competencia. De las 20 mujeres inscriptas, 18 son estadounidenses, además de una atleta sueca. “Estados Unidos viene con todo, son locales y quieren ese título. Pero no vine a regalar nada, vine a pelearlo hasta el final. Ser campeona mundial tiene un valor enorme y hay que defenderlo con todo”, afirmó.

La carrera se disputará el sábado a las 13 de Argentina

Pese a las bajas temperaturas y a las dificultades propias del clima, Galván aseguró estar acostumbrada. “El lunes hizo muchísimo frío, más que en Caviahue, pero el invierno no me complica. Por algo hago este deporte”, comentó.

En cuanto a la alimentación y adaptación al lugar, explicó que se encuentra en un pueblo pequeño y que debió ajustarse a las opciones disponibles. “Voy buscando lo más sano en los supermercados para mantener la alimentación que cuidé durante todo el año”, sostuvo.

Finalmente, la campeona agradeció el acompañamiento de su familia y del público neuquino. “Mi familia es el motor que me impulsa. Sin ellos no podría haber llegado hasta acá. Y agradezco que se difunda este deporte, porque no todos saben que en Neuquén hay una campeona mundial de raquetas”, expresó.

Verónica Galván volverá a representar a la provincia y al país en una competencia internacional de máximo nivel, con el objetivo de retener el título y seguir haciendo historia en el deporte de invierno.