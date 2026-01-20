El plantel de River Plate volvió a las prácticas este martes tras el cierre de la pretemporada en San Martín de los Andes y Punta del Este y la noticia de la jornada es que el nativo de Zapala, Marcos Acuña se perderá el debut del ante Barracas Central por el traumatismo que arrastra en uno de sus pies. En cambio, Marcelo Gallardo todavía esperará a Franco Armani, que llegaría con lo justo al sábado.

El neuquino se perdió la pretemporada completa por un pisotón sufrido ante Racing Club de Avellaneda, el 24 de noviembre del año pasado. Con ejercicios de kinesiología y trabajos de campo, pero sin exigencia, hizo una puesta a punto particular que hoy lo encuentra sin ritmo físico ni futbolístico. El campeón del mundo no participó en ningún ejercicio formal y se perdió los dos amistosos del verano, ante Millonarios y frente a Peñarol.

Al ser apenas la primera fecha de una temporada que comienza, "El Muñeco" no quiere correr. Además, los buenos minutos que disputó Matías Viña desde su llegada le dan la tranquilidad de que el lateral izquierdo estará bien cubierto. Será el debut oficial del uruguayo, quien terminó siendo de lo mejor de los Millonarios en el segundo partido de preparación.

Por el lado del arquero Franco Armani, recién el sábado cumplirá los 21 días de rigor desde su desgarro en el gemelo derecho y, falto de ritmo, habrá que ver si el cuerpo técnico decide arriesgarlo en el inicio del Torneo Apertura. La buena noticia es que por las buenas actuaciones que tuvo el juvenil Santiago Beltrán, hoy principal suplente por la salida de Jeremías Ledesma y la lesión del cipoleño Ezequiel Centurión, Armani podría permitirse una semana más de reacondicionamiento.

La buena noticia de la mañana fue la recuperación de Fabricio Bustos, quien no estuvo entre los concentrados ante Peñarol por una sobrecarga muscular. El lateral derecho no tendrá problemas para estar en el banco del Estadio Claudio Chiqui Tapia, como alternativa a un Gonzalo Montiel inamovible del equipo titular.

Con una defensa que solo variará en la posición del lateral por izquierda por la salida del neuquino Acuña, la gran duda pasa por la mitad de la cancha. Fausto Vera y Aníbal Moreno se perfilan como tándem titular, pero no convenció el tridente que armaron con Kevin Castaño. Lineal y sin vuelo futbolístico, ese mediocampo no tuvo peso en el área de Peñarol.

Por este motivo, Gallardo evalúa reemplazar al colombiano con algún mediocampista con más presencia ofensiva. Giuliano Galoppo, Tomás Galván y Santiago Lencina son algunas de las opciones que bajara. Arriba, Juan Fernando Quintero y dos delanteros, que serían Facundo Colidio y Sebastián Driussi, aunque Maximiliano Salas también tiene chances de jugar. Todo se definirá en el táctico del jueves.