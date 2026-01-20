Desde fines del año pasado circula las versiones que las zonas del Torneo Federal A 2026 sufrirán modificaciones, en torno a los equipos que componen cada grupo de cara a la competencia que se avecina. Y uno de las entidades que podría ser cambiada serían los neuquinos del Deportivo Rincón.

Del certamen del año pasado tomaron parte 38 clubes, que fueron divididos en dos zonas de 10 elencos y las dos restantes de nueve. Pero este año, hasta el momento, serán 37 equipos los que formen parte de la categoría. Esto se debe a que solo descendió un equipo de la Primera Nacional a la divisional, Alvarado de Mar del Plata, que formaría parte de la Ronda Sur, junto a los otros equipos de la misma liga, Kimberley y Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi.

Cuatro equipos descendieron, Sportivo Estudiantes de San Luis y Ben Hur de Rafaela, que están jugando en forma complicada de entender el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, es decir que perdieron su lugar en la divisional, pero si logran el ascenso jugarán la misma categoría, pese a haberla perdido. Fútbol argentino, en la era Tapia y Toviggino, en su máxima expresión. Dos que si no volverán, por lo menos este año, serán Sportivo Gutiérrez SC de Mendoza y Crucero del Norte de Garupá, en las cercanías de Posadas en Misiones.

La fase Sur, ha quedado con 11 equipos, ante el descenso de los de la ciudad balnearia bonaerense, es decir, Cipolletti, Sol de Mayo de Viedma, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Germinal de Rawson, Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca, Santamarina de Tandil, los tres de la Liga de Mar del Plata ( Kimberley, Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi y Alvarado) y el único equipo neuquino en la tercera categoría, Deportivo Rincón.

Ezequiel Avila renovó y jugará otro año más en Deportivo Rincón.

En la oficina de armado de torneos en el Consejo Federal, aducen que por cercanía geográfica el representativo de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) es el que más cerca se encuentra de la Zona Oeste o Cuyo-Pampeana. Y se dispondría el cambio de zona para El León del Norte. Dicha zona se jugó el año pasado con 9 equipos, pero arranca este 2026 con solo 6 clubes. Esto se debe al ascenso a la Primera Nacional de Ciudad Bolívar y los mencionados descensos de Sportivo Estudiantes de San Luis y Sportivo Gutíerrez de Mendoza la ha dejado con menos integrantes.

Los que actualmente siguen en dicha región son, los mendocinos de Huracán Las Heras y San Martín, los pampeanos de Costa Brava de General Pico, Juventud Unida Universitario de San Luis, más los cordobeses de Atenas de Río Cuarto y Argentino de Monte Maíz.

A la espera de los ascensos del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, solo restan cinco partidos para la finalización del certamen y se sabrá quienes serán los cuatro ascendidos al Torneo Federal A de este año. Algunas hipótesis hablan de más ascensos, para llegar a 40 equipos, y conformar un torneo de cuatro zonas de 10 clubes. Otros manifiestan que no se modificarán los equipos y que se jugaría en tres zonas de 9 y una de 10, por lo que la suerte de Deportivo Rincón estaría hechada.

Otra incógnita, es saber que ocurrirá si logra el ascenso otro equipo de la Patagonia, tales los casos de Bóxing de Rio Gallegos, Jorge Newbery de Comodoro, La Amistad de Cipolletti o Deportivo Roca. ¿Se cambiará el organigrama?.

Hasta el momento, no hay versión oficial desde el Consejo Federal, pero el rumor está, los números son irrefutables en torno a la conformación de las zonas y alguno deberá ceder o perder su lugar.