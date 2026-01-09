¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 09 de Enero, Neuquén, Argentina
NEUQUÉN DEPORTES

Torneo de Verano de Tenis de Mesa en Neuquén: fechas, horarios e inscripciones

La actividad se disputará en Ciudad Deportiva. Estará destinada al público en general con el objetivo de promover la participación y el acceso al deporte.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 09 de enero de 2026 a las 17:03
Torneo de Verano de Tenis de Mesa, se realizará el 17 y 18 de enero en Ciudad Deportiva de Neuquén, de 10 a 19.

La Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, llevará adelante el Torneo de Verano de Tenis de Mesa, una competencia que se realizará el 17 y 18 de enero en la Ciudad Deportiva de Neuquén, de 10 a 19.

El torneo contará con categorías abiertas a participantes de todas las edades, con el propósito de fomentar la participación, el encuentro y el acercamiento de la comunidad a la práctica del tenis de mesa.

La iniciativa forma parte de la agenda de actividades deportivas de verano que impulsa la Secretaría de Deportes, en respuesta a la demanda de jugadores y jugadoras de la disciplina, y busca fortalecer su desarrollo y difusión en el ámbito provincial.

Los interesados e interesadas en inscribirse deben llamar al 299 4285604, número que también se encuentra habilitado para consultas e información general.

