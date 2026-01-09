La rutina de la pretemporada de Fluminense se vio abruptamente alterada por una noticia inesperada que sacudió al fútbol brasileño. Luis Zubeldía, entrenador del conjunto carioca, será sometido este sábado 10 de enero a una intervención cardiovascular en Río de Janeiro, según confirmó el club a través de un comunicado oficial.

El parte difundido por Fluminense llevó tranquilidad dentro del contexto, aunque no ocultó la seriedad del cuadro. “El entrenador Luis Zubeldía se someterá a una intervención cardiovascular este sábado. En caso de que sea necesario un tratamiento posterior, deberá guardar reposo durante siete días", detalló la institución.

La noticia tomó por sorpresa al ambiente del club y a los hinchas, ya que el técnico argentino venía trabajando con normalidad desde el inicio de la pretemporada, el pasado 2 de enero. Zubeldía había asumido el mando del equipo con la expectativa de encarar un año exigente, con múltiples competencias por delante y un proceso de armado que recién comenzaba a tomar forma.

Mientras se aguarda por la evolución médica del entrenador, Fluminense deberá afrontar su debut en el torneo estadual el próximo miércoles frente a Madureira sin su presencia en el banco de suplentes. El cuerpo técnico continuará al frente de las tareas diarias, a la espera de novedades favorables.

En medio de la preocupación lógica, el club carioca dejó en claro su respaldo absoluto al entrenador argentino y transmitió un mensaje de calma, confiando en una pronta recuperación. Por estas horas, el fútbol queda en segundo plano y la prioridad pasa por la salud de Zubeldía, que atraviesa un alto inesperado en un momento clave de su ciclo en Brasil.