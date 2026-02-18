Continuando su gran temporada, Nico Paz volvió a marcar para el Como, que está empatando en su visita al Milan en el partido postergado de la jornada 24 de la Serie A. El argentino, máximo goleador de los Lariani con 9 tantos, abrió el marcador en San Siro, pero luego Rafael Leão estableció la igualdad para el Rossonero, que igualmente desperdició la chance de recortarle distancia al líder Inter, que sigue puntero a siete de su archirrival.

A los 32 minutos de juego, Paz tomó un grosero error del arquero Mike Maignan, que en el intento de salir jugando le entregó la pelota. Con el arco casi desguarecido, el volante argentino sólo tuvo que asegurar que su zurdazo fuera al arco para poner así el 1-0 del Como, que enmudecía San Siro a esa altura. No sólo fue el noveno gol del '10' nacido en España pero que representa a la Selección Argentina, sino que con sus seis asistencias alcanzó las 15 participaciones en goles siendo el segundo jugador más influyente de la Serie A, sólo por detrás de su compatriota Lautaro Martínez, goleador de la liga con 14 y que asistió además en cuatro ocasiones.

A pesar del tanto de la ventaja, el Como no pudo sostener la victoria y sufrió el empate, que llegó en el complemento por intermedio de Rafael Leão. El portugués recibió un pase larguísimo de Ardon Jashari, dejó picar la pelota y la puso por encima de la salida algo desesperada de Jean Butez para establecer la igualdad final.

Fue empate en San Siro, un resultado que deja al Milan con gusto a poco, ya que no pudo sumar de a tres y descontarle más puntos a Inter, el cómodo líder de la Serie A que ahora le lleva siete puntos de distancia. Para el Como terminó siendo un punto que suma para sostenerse en el sexto lugar que da boleto a la Conference League, manteniendo viva la ilusión de jugar en Europa la próxima temporada.