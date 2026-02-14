¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 14 de Febrero, Neuquén, Argentina
Fecha 25 de la Serie A

Cachetazo en casa: el Como de Nico Paz tropezó ante una Fiorentina que pelea abajo

El equipo de Cesc Fábregas cayó 2-1 como local frente a un rival en zona de descenso y dejó escapar puntos clave en su lucha por meterse en Europa.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 16:13
Nico Paz intentó conducir al Como, pero el equipo de Cesc Fábregas cayó en casa ante la Fiorentina y dejó pasar una chance clave para afianzarse en zona de copas.

Golpe inesperado en el norte de Italia. El Como, que tiene como una de sus banderas al argentino Nico Paz, sufrió una derrota que duele: fue 2-1 ante la Fiorentina por la fecha 25 de la Serie A y dejó pasar una chance ideal para afirmarse en puestos de clasificación a copas europeas.

El equipo dirigido por Cesc Fábregas se vio sorprendido por un rival que pelea en el fondo de la tabla. La apertura del marcador llegó a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Nicoló Fagioli capturó un rebote en el área y definió con precisión al primer palo ante el arquero francés Jean Butez.

En el complemento, la visita volvió a golpear. A los 10 minutos, Moisés Kean cambió penal por gol y amplió la ventaja. La acción dejó una imagen particular: tras el tanto, Butez, en un gesto de bronca, intentó despejar la pelota y terminó impactando involuntariamente a Fagioli, que quedó tendido unos segundos sobre el césped.

El descuento del Como llegó gracias a un gol en contra de Fabiano Parisi, que renovó la ilusión local. Sin embargo, el empuje final no alcanzó y el equipo terminó con las manos vacías en un partido que, en la previa, aparecía accesible.

Con este triunfo, la Fiorentina alcanzó los 21 puntos y, aunque continúa en zona de descenso, mantiene la esperanza de salir si encadena resultados positivos. El Como, en cambio, quedó sexto con 41 unidades y empieza a mirar de reojo la tabla: la pelea por un lugar en las competencias europeas se apretó más de lo esperado.

En la próxima jornada, el conjunto de Nico Paz visitará a la Juventus, mientras que la Fiorentina será local frente al Pisa, en duelos que pueden empezar a marcar el rumbo definitivo de ambos en la recta final del campeonato.

