Sin dudas River es el club más activo en lo que va de este mercado de pases, y mientras sigue buscando reforzarse también confirma algunas salidas: Andrés Herrera fue vendido al Colombus Crew de la MLS y David Martínez fue prestado a Defensa y Justicia. Además, se espera que Jeremías Ledesma materialice en estos días su retorno a Rosario Central, lo que dejaría un lugar para el cipoleño Ezequiel Centurión como el segundo arquero por detrás de Franco Armani.

En las últimas horas el Colombus Crew confirmó que hará uso de la opción de compra por Herrera, que se encontraba cedido hasta junio de 2026. Los números de la operación están en alrededor de 2 millones de dólares por el 100% de la ficha del Yacaré, del que River posee el 70%, mientras que el otro 30% es de San Lorenzo. Después renovar su préstamo en la MLS, el defensor fichará definitivamente por La Pandilla, donde tuvo un buen año con 41 partidos, 7 goles y cuatro asistencias.

Por otra parte, otro defensor que sale es Martínez, quien tras un paso frustrado por Olimpia de Paraguay, donde terminó rescindiendo su préstamo anticipadamente, fue prestado por un año a Defensa y Justicia, donde ya tuvo un paso entre 2019 y 2022, en el que conquistó la Copa Sudamericana con el Halcón. El zaguero de 27 años tiene contrato en Núñez hasta diciembre de 2026, por lo que a fin de año el Millonario deberá ver si lo renueva o deja que se quede con el pase en su poder.

¿Oportunidad para Centurión?

Por otro lado, otra de las salidas que empezó a sonar con fuerza es la de Ledesma, el segundo arquero que vino desde el Cádiz pero, ante su falta de continuidad, suena fuerte para volver a Rosario Central, club del que surgió. El guardameta, que llegó a mediados de 2024 para pelear el puesto con Armani, pasaría al Canalla a préstamo por un año, lo que le abriría la puerta a Centurión a quedarse en River.

El arquero cipoleño viene de ser campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, justamente amargando al Millonario en semifinales, donde fue figura en la tanda de penales. Luego de que se venciera su préstamo, parecía que el golero iba a salir de nuevo pero podría quedarse para ser la alternativa a Armani. Eso sí, deberá esperar para atajar: a fin de año sufrió una fractura de radio izquierdo, lo que le demandará al menos dos meses de recuperación.