El mercado de pases de River continúa activo y, luego de las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, otra de las llegadas que podría darse es la de Jhojhan Romaña. El Millonario está en gestiones para adquirir el 50% del pase del jugador a cambio de 2 millones de dólares, además del préstamo de Sebastián Boselli a San Lorenzo como parte del acuerdo.

El central colombiano se convirtió en el objetivo principal del club de Núñez, que pretende un zaguero para reemplazar la partida de Paulo Díaz , que no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. No obstante, la operación liderada por Mariano Barnao, mano derecha del Muñeco, todavía depende de la voluntad de Boselli de ser cedido. El uruguayo no estaría seguro de sumarse a un San Lorenzo en plena crisis institucional y por otra parte tiene un interés de Peñarol, que lo baraja entre sus opciones para fichar un defensor.

A pesar de las dudas del defensor charrúa, en River están a la espera que la designación de un gobierno de transición en el Ciclón aporte mayor estabilidad y permita destrabar la operación. Por su parte, Romaña había dejado en claro su intención de escuchar ofertas e incluso posteó un mensaje a modo de despedida hace unas semanas. "Gracias Ciclón, gracias por acogerme. Siempre llevaré el escudo de este equipo en mi corazón", expresó en su Instagram luego de su último partido ante Central Córdoba.

El panorama de los centrales en River

Pensando en 2026, Gallardo mantendría en principio a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como titulares y Romaña vendría ac competir por el puesto tomando el lugar de un Paulo Díaz cuyo ciclo en Núñez parece terminado y esperarán ofertas para darle salida. Por otra parte, Germán Pezzella continúa su recuperación tras una lesión de ligamentos en su rodilla, y se espera su retorno entre marzo y abril de 2026.