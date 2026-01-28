La Champions League regaló otra noche de locura absoluta. En el estadio Diego Armando Maradona, el Chelsea pasó de la angustia a la euforia y protagonizó una remontada clave: vence 3-2 al Napoli y, con este resultado parcial, vuelve a meterse entre los ocho primeros de la fase de liga.

El equipo inglés había arrancado mejor y golpeó temprano con Enzo Fernández, que a los 18 minutos definió con precisión junto al palo izquierdo para abrir el marcador. Sin embargo, el local reaccionó con fuerza y dio vuelta el resultado antes del descanso. Antonio Vergara igualó el partido tras una asistencia de Mathías Olivera y, luego, Rasmus Højlund puso el 2-1 que parecía encaminar la noche napolitana.

Chelsea no se rindió. Primero llegó el empate 2-2 y, cuando el partido entraba en su tramo más caliente, apareció João Pedro para cambiarlo todo. El delantero marcó por duplicado y selló el 3-2 que silenció al Maradona y devolvió al conjunto londinense a la zona de clasificación directa.

El brasileño tuvo revancha tras haber desperdiciado una chance increíble en el primer tiempo y terminó siendo la gran figura de la noche, con dos goles que pueden valer oro en el futuro europeo del Chelsea.

En paralelo, en Anfield, el Liverpool fue una máquina. Con Alexis Mac Allister como uno de los protagonistas, el conjunto inglés aplasta 5-0 a Qarabag y deja en claro su candidatura. El argentino abrió el camino y el equipo redondeó una actuación demoledora, sin dejar dudas y asegurando su lugar en la siguiente instancia.

La jornada también tuvo impacto en Alemania, donde el Inter se impone ante Borussia Dortmund gracias a un golazo de tiro libre de Federico Dimarco, resultado que también mueve la tabla en la pelea por los primeros puestos.