Novak Djokovic logra su victoria 100 en el Abierto de Australia 2026

Novak "Nole" Djokovic necesitó menos de dos horas para conseguir su primera victoria en la edición 2026 del Abierto de Australia, superó al español Pedro Martínez (71º) por 6-3, 6-2 y 6-2 para meterse en la segunda ronda en Melbourne Park.

Con esta victoria el ex número uno del mundo alcanzó dos nuevas marcas que alimentan su leyenda personal. En primer lugar, llegó a cien victorias en el cuadro principal del certamen que se juega en Oceanía, lo que lo coloca como el único tenista masculino en toda la historia que alcanzó al menos cien triunfos en tres de los cuatro Grand Slams.

Actualmente número cuatro del mundo, el serbio de 38 años se impuso sin inconvenientes en su 21ª participación en el torneo que ganó nada menos que en diez ocasiones.

Para destacarlo es necesario detallar el desglose, "Nole" acumula cien triunfos en Australia, 101 en Roland Garros y 102 en Wimbledon. Además tiene 95 en el US Open, en cuya edición de este año llegará al centenar de éxitos en caso de avanzar hasta las semifinales.

21 años jugando el certamen y las redes sociales lo reflejaron

"Me gusta cómo suena. Me encanta pasar de instancias en los Grand Slams, siempre trato de dar lo mejor. Hacer historia motiva mucho. Una vez que esté siempre en posición de hacer historia, me inspira para jugar mi mejor tenis. Tuve la suerte de conseguir en mi carrera gente que me ayudó y me enseñó a dedicarle tiempo a mi cuerpo y a mi mente. Jugar a este nivel es muy satisfactorio", reflexionó Djokovic tras su debut triunfal en Australia.

Pero no se quedó ahí. Con apenas pisar la cancha central del Melbourne Park alcanzó un récord que lo sentó en una mesa que sólo habitan tres personas. Haber jugado el partido ante Martínez lo hizo llegar a 81 participaciones en cuadros principales de torneos de Grand Slam, el número que hasta este lunes sólo ostentaban el suizo Roger Federer y el español Feliciano López, a quienes se estima que dejará atrás este año en Roland Garros.

