El tenista serbio Novak Djokovic sacudió al deporte mundial al anunciar su salida de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), A través de un comunicado publicado en sus redes donde hizo foco en su oposición a la actual dirigencia del circuito, señalando las “persistentes preocupaciones sobre la transparencia”.

La decisión movilizó el mundo del tenis por tratarse uno de los mejores tenistas de la historia. El máximo ganador de Grand Slams, profundizó más la grieta entre quienes controlan el circuito y los jugadores, marcando un hito sin precedentes para un jugador en actividad de su calibre. El serbio, que ha sido el crítico más feroz del modelo de negocios del circuito, pone en jaque la representatividad del organismo.

Entre los motivos, que originaron el quiebre de Djokovic con la ATP, aparecen: La distribución de ingresos; donde se exigía un reparto más equitativo, especialmente a los jugadores de mejor ranking. Transparencia y claridad en la toma de decisiones institucionales; y una representación real, con voz independiente y alejada a los intereses de los torneos.

El comunicado completo de Novak Djokovic

"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen. Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización. Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado.".

Con esta movida del serbio, más el hermetismo por parte de la ATP, no se descarta que varios tenistas del Top 10 sigan sus pasos en señal de apoyo, y así ejercer presión sobre la dirigencia tradicional para modificar las estructuras del circuito profesional

Así mismo, “Nole” ya impulsó la creación de la Professional Tennis Players Association (PTPA), y busca dejar un legado no solo de triunfos, sino de trasformaciones policitas y económicas dentro del Tenis.