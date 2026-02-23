Este lunes 23 de febrero, Mirtha Legrand celebró sus 99 años y volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas de la televisión argentina. Mientras ultiman detalles para el gran festejo que se realizará por la noche, Mirtha Legrand compartió su emoción en distintas entrevistas y dejó frases que conmovieron a todos.

En diálogo con el noticiero de TN, la conductora recibió innumerables muestras de cariño y no pudo ocultar su sensibilidad. “Gracias, muchas gracias, muy amorosos todos. Estoy recibiendo tantas demostraciones de amor y de cariño que estoy emocionada, conmovida”, expresó con la voz quebrada, agradeciendo cada saludo recibido.

La celebración central tendrá lugar en la casa de su hija, Marcela Tinayre, donde asistirán 74 invitados especialmente convocados por la propia homenajeada. Sobre sus deseos para la noche, fue clara: “Que todo salga bien, que coman rico, que todos estemos contentos y felices, y con mucha emoción”.

Al hablar de la edad que acaba de cumplir, Mirtha Legrand se mostró sorprendida por su propio recorrido. “Me provoca mucha emoción haber llegado a esta edad, nunca imaginé llegar a esta edad. Y llegar bien como estoy, así que es casi un milagro”, afirmó, destacando su buen estado de salud.

Consultada sobre el secreto de su longevidad, descartó fórmulas mágicas. “Ningún secreto, no como nada especial, hago una vida normal, hago un poco de gimnasia, ando bien, disfruto, trabajo, me ocupo de lo mío y de mi familia… tratar de ser feliz”, señaló. Además, detalló su rutina informativa: “Todo leo, hasta quiebras y convocatorias leo… Siempre me gustó estar informada”.

Más tarde, en Radio Mitre, dialogó con Gerardo “Tato” Young y reflexionó sobre la situación del país. Allí mencionó al presidente Javier Milei y sostuvo: “Que la gente gane un poco más, que el gobierno se dé cuenta de lo que significa que no te alcance la plata para ir al mercado”, mostrando su preocupación por la realidad social.

Minutos después sorprendió al llamar en vivo a Ángel De Brito en Ángel Responde por Bondi Live. “Voy a descansar un rato porque la noche viene larga… Voy a tener dos looks, siempre me cambio. Y va a cantar Jairo”, reveló entusiasmada. “Vos sabés que llegué a los 99 che… ¡no me di cuenta! Estoy bien, estoy bien de físico, soy sana”, celebró, reafirmando que Mirtha Legrand sigue más vigente que nunca.