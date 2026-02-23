La vida sentimental de Juliana Awada volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se confirmara el final de su relación con Mauricio Macri. A pocas semanas de esa ruptura, comenzaron a tomar fuerza versiones que la relacionan nada menos que con el rey Felipe VI de España, en un rumor que sacude tanto a la política como a la realeza.

La información se instaló con fuerza en la última emisión de Intrusos, donde Rodrigo Lussich sorprendió al hablar del presente sentimental de la ex primera dama. En ese contexto, el conductor citó a Gustavo Méndez y reveló: “Gustavo Méndez dijo esta mañana que Mauricio Macri parece que andaba tirando tiros a Natalia Graciano”.

Pero eso no fue todo. Tras mencionar que también se vinculó a Mauricio Macri con Guillermina Valdés, Rodrigo Lussich fue por más y puso el foco en el presente de Juliana Awada. “El círculo rojo de Argentina, empresarios, banqueros, lobistas, dice que Juliana Awada está muy cerca de un español que está casado”, lanzó en vivo, encendiendo todas las alarmas.

Acto seguido, el periodista dio el nombre que nadie esperaba escuchar: “Estamos hablando del rey Felipe VI de Borbón y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en el mundo de la política y de los negocios”. La frase no tardó en viralizarse, generando repercusión tanto en Argentina como en España.

En ese mismo programa, Rodrigo Lussich agregó más detalles sobre la situación del monarca y su esposa, Letizia Ortiz. “Letizia (Ortiz) y el rey Felipe estarían separados a instancias de blanquear el divorcio con la mayoría de edad de la heredera al trono, la princesa Leonor”, aseguró el comunicador, alimentando aún más las especulaciones.

Además, el conductor recordó un detalle que muchos interpretaron como señal de crisis: “Este año, el rey dio un mensaje para Navidad solo”. Según deslizó, ese gesto sería uno de los indicios de un distanciamiento entre Felipe VI y Letizia Ortiz, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial desde la Casa Real.

Mientras tanto, ni Juliana Awada ni el entorno de Felipe VI hicieron declaraciones públicas al respecto. Lo cierto es que los rumores crecen y el nombre de la empresaria argentina vuelve a posicionarse entre las principales tendencias, en una historia que mezcla poder, política y realeza.