La senadora nacional y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió al anuncio de cierre de la empresa de neumáticos Fate y aseguró que la situación de la firma no es nueva. Además, planteó que le resulta llamativo que la decisión se haya comunicado en medio del debate por la reforma laboral y en la previa del paro convocado por la CGT.

“Fate viene cerrando hace veinte años. Yo desde que tengo memoria recuerdo que Fate está mal”, expresó la legisladora. En esa línea, sostuvo que la crisis de la compañía es estructural y no un fenómeno reciente. “Me llama más la atención el día en que se intenta cerrar el cierre, porque hace tiempo que Fate está mal”, agregó.

En este sentido, Bullrich no dudó en vincular la situación de la empresa con los conflictos sindicales y apuntó contra el SUTNA, el gremio del sector. Según afirmó, la firma arrastra desde hace años tensiones que impactaron en su funcionamiento. “Hace tiempo que tiene un sindicato que le hace la vida imposible, y hace tiempo que la empresa amenaza con cerrar”, señaló.

Para la senadora, el caso de la fabricante de neumáticos es “emblemático” dentro del entramado industrial argentino. En ese sentido, cuestionó la sostenibilidad del modelo productivo y deslizó críticas hacia lo que considera una falta de competitividad estructural. “Son como esos casos de empresas que siguen sin saber por qué producen”, remarcó.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte discusión política y sindical en torno a la reforma laboral impulsada por el oficialismo y a la medida de fuerza anunciada por la central obrera. El anuncio de la empresa, en ese escenario, sumó tensión a un debate ya atravesado por posiciones enfrentadas entre el Gobierno y el sindicalismo.

Mientras tanto, el futuro de la compañía y el impacto sobre sus trabajadores siguen siendo eje de preocupación, en un conflicto que combina variables económicas, laborales y políticas.